I fan non riescono a smettere di riversare il loro cuore su Luther che organizza una festa per Victor nella terza stagione di “The Umbrella Academy”

Stagione 3 di L’Accademia degli Ombrelli è stato presentato in anteprima mondiale il 22 giugno 2022 su Netflix. E più a lungo ha fatto aspettare le persone, più cose elettrizzanti ha portato. I fan si sono letteralmente abbuffati durante la notte per soddisfare la loro eccitazione per la suspense della seconda stagione. Gli Hargreeve dovettero affrontare la spietata Accademia dei passeri. Questa narrativa sui viaggi nel tempo ha sconvolto le menti degli spettatori quando hanno saputo che gli imbrogli dei viaggi con l’ombrello hanno creato una linea temporale diversa. Ma i fratelli stanno decisamente brillando di più in questa stagione con Victor che ottiene un’immagine di transizione.

Tuttavia, ciò che ha davvero attirato l’attenzione e l’amore di tutti è stato Luther, il cui gesto dolce nella terza stagione lo ha reso in un istante uno dei preferiti dai fan.

La stagione 3 della Umbrella Academy ha portato Viktor alias Elliot Page sotto una nuova luce

La terza stagione ha portato sviluppo nelle trame dei personaggi e nelle loro relazioni. I fan possono vedere il legame in evoluzione dei fratelli Hargreeves, una volta separati, mentre iniziano a prendersi cura ed essere più aperti l’uno all’altro.

Ad esempio, Luther e Diego hanno avuto l’idea di organizzare una festa per Viktor, che ha recentemente subito una transizione. Viktor ha ammesso di essere trans e sta trasformando la sua immagine passata. Questa stagione è un momento completo per la famiglia poiché anche il loro padre Reginald è visto in questo diverso mondo della linea temporale.

I fan adorano Lutero per il suo dolce gesto

Un recente post di Netflix Geeked su Twitter ha sciolto i cuori dei fan. Il post mostrava la clip di L’Accademia degli Ombrelli stagione 3, in cui Luther e Diego stanno dicendo a Viktor che stavano organizzando una festa per lui. Diego poi chiede a Viktor se si sente amato.

Viktor, sorpreso dal gesto improvviso dei suoi fratelli, risponde timidamente: “Sì. Io faccio.”

E non solo Viktor ama l’idea, ma i fan sono completamente sbalorditi da questa scena della serie. Il post è stato presto inondato di sfacciata adorazione per Lutero e Diego.

I fan hanno sentito questa scena nei loro cuori, definendola uno dei momenti migliori della terza stagione.

D’altra parte, alcuni fan hanno inviato emoji singhiozzando mentre si innamoravano dei personaggi.

Inoltre, un fan ha apprezzato la semplicità di Luther, che ha pianificato questa cosa ed è rimasto lì come una bambola carina.

I fan hanno sentito profondamente i personaggi, che hanno mostrato rispetto per le scelte di vita di Viktor. Pertanto, hanno persino organizzato una festa per tirarlo su di morale, e questa confraternita sta letteralmente facendo piangere tutti. Se non hai visto la stagione 3, riproducila subito in streaming su Netflix.

