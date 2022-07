I fan indignati di Jane Austen distruggono questo dialogo di “Persuasione” di Netflix

Netflix ha recentemente pubblicato un nuovo dramma in costume basato sul romanzo di Jane Austen del 1817 Persuasione. Il romanzo è una delle opere più complesse piene di amore, rimorso e rimpianto che porta Anne Elliot lontano. Interpretato da molti volti famosi, tra cui Dakota Johnson, Cosmo Jarvis e Henry Golding, il nuovo adattamento non è riuscito a raggiungere le aspettative degli spettatori e ha fatto infuriare i fan mentre i creatori cercavano di modernizzare la rappresentazione stratificata dell’era della reggenza.

Sfortunatamente, questo film non può rappresentare il punto di vista serio e maturo di Anna. Invece, le davano un aspetto più allegro e Dakota sembrava più felice che infelice. E ai fan non è piaciuto consegna di dialoghi adulatori dai personaggi, in particolare Johnson. Continua a leggere per sapere cosa dicono i fan su questo esperimento fallito su Twitter.

La persuasione ha ricevuto una risposta critica altamente sfavorevole dagli spettatori

Twitter è inondato di commenti e recensioni su questo nuovo adattamento di Persuasion e i fan si lamentano di aver cambiato il personaggio di Anne Elliot. Trasformando una donna sottile e sensibile in una versione impertinente e schietta con stati d’animo istantanei. Inoltre, i dialoghi lo rendevano più scoraggiante e goffo, come quando Mary dice: “Il fatto di me è che sono un empatico”.

L’interazione diretta di Dakota con il pubblico nel film ha distrutto il peso emotivo della trama, che doveva rappresentare a figlia di mezzo gentile e capace. Questo discorso diretto ha trasformato questo personaggio dispiaciuto in un’umoristica regina di commedie romantiche che non è molto infastidita dal ritorno del suo amore passato. Pertanto, il film ha ricevuto il 31% delle recensioni aggregate da Rotten Tomatoes e IMDb gli ha assegnato una valutazione media di 5.6 su 10.

Reazioni dei fan

I fan sono rimasti piuttosto delusi dall’adattamento. Si sono rivolti a Twitter per esprimere i loro sentimenti. Dal Dakota ai dialoghi miserabili, ecco cosa ne pensano i fan.

Jane Austen non è morta rifiutando ogni singolo uomo che sia mai entrato nella sua vita per dakota johnson per dire “ora siamo peggio degli ex, siamo amici” nella persuasione di netflix — Sofia 19 E IN FUOCO (@loversrespite) 16 luglio 2022

La mia obiezione è che alcuni dialoghi vanno direttamente contro ciò che dicono i personaggi nel libro. Nel libro troviamo la frase “Ora non potrebbero nemmeno essere amici”, e il film dice letteralmente l’opposto. C’è la modernizzazione e c’è solo la riscrittura di una dinamica di relazione — Calicat (@WaitingOnLoona) 17 luglio 2022

Inoltre, un altro fan ha detto che questo film non è certamente per i fan di Austen.

Forse l’intenzione dei creatori era di fare appello al tipo di persona che normalmente non leggerebbe quei romanzi, una sorta di droga di passaggio per mancanza o una migliore analogia. — JustSomeGuy (@JustSomeGuy30) 17 luglio 2022

Non ho letto il libro, ma ho visto il film solo poche ore fa… Solo un pezzo di . Compiti per domani: compra il libro! Per favore, dimmi che non è niente del genere — Mel (@MelanyMonzon_) 17 luglio 2022

Sembrava che avessero cercato di realizzare un adattamento di un romanzo della Austen che avrebbe potuto essere un bel concetto, ma la rabbrividire di seconda mano era insopportabile e la scrittura sembrava così forzata e goffa :/ — emily (@EmilyJudd00) 17 luglio 2022

Mentre un fan ha twittato che il film ha rovinato l’essenza di ciò che rappresentava il romanzo.

Va bene non seguire esattamente il libro. Va bene fare una versione più moderna o spunky per un adattamento di un classico. Ma contraddicendo direttamente il materiale originale e perdendo lo spirito del lavoro…non sono un fan personalmente — Sarah (@sarahreuben_txt) 17 luglio 2022

Se non hai letto le opere di Jane Austen, allora potresti provarci. Il film è attualmente in streaming esclusivamente su Netflix.

