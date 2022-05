I fan incuriositi stimano il reddito dei personaggi di Stranger Things se finiscono per fare un lavoro, chi guadagnerebbe di più?

Sai che un film o uno spettacolo o, in questo caso, la nuova stagione di uno spettacolo, è atteso da tempo se vediamo i fan che discutono degli stipendi che ciascun personaggio guadagnerà nella loro età adulta. Ci siamo imbattuti in questa conversazione sullo stesso su Reddit. Quindi, prima che la stagione 4 di Stranger Things sia trasmessa in streaming su Netflix e abbiamo un milione di altre cose sullo show di cui discutere, ecco la nostra opinione su ciò che pensiamo sarà il reddito dei personaggi man mano che diventeranno adulti.

Undici

Undici è il personaggio di Stranger Things con il più alto potenziale di reddito. La ragazza può usare i suoi poteri per imbrogliare a Las Vegas, ottenere informazioni privilegiate sul mercato azionario o persino estorcere denaro a persone innocenti. Ma, non la vediamo scendere su quella linea, come ha fatto sua sorella Kali. Se Eleven arriva alla fine dell’originale Netflix senza morire, una vita in una piccola città con risorse limitate e un cottage accogliente è ciò che immaginiamo per lei, non diversamente da Joyce Byers.

Mike Wheeler

Mike fa parte dell’AV Club potenziale di guadagno molto alto. Non solo è un libro intelligente, ma le ultime 3 stagioni della serie Netflix ci hanno anche mostrato che questo ragazzo possiede anche un’intelligenza di strada. Qualsiasi campo in cui Mike scelga di entrare, lo è molto probabile che abbia successo. Tuttavia, se Eleven sopravvive, il suo finale sarà sicuramente con lei. Ciò significa che la pittoresca vita cittadina con risorse limitate è ciò che è in serbo per lui.

I fratelli Byers

Questi sono due personaggi che lo sono molto interessato all’art. Will si diverte a disegnare mentre tutti conosciamo Jonathan e la sua famigerata fotografia. Mentre i due, come la maggior parte degli altri Cose più strane personaggi, sono molto intelligenti, anche le loro prospettive di reddito sono limitate. Possiamo vedere Jonathan dedicandosi alla fotografia professionale e andando in tournée con i suoi gruppi rock preferiti negli anni ’90. Quanto a Will, molti dicono che possono vederlo diventare un terapeuta.

Dustin Henderson

Se dovessimo scegliere un personaggio da Cose più strane sappiamo che diventerà milionario, scommetteremmo su Dustin. L’uomo è interessato alla scienza e alla tecnologia radio proprio prima che Internet nascesse. Dall’essere un magnate delle dot-com all’inventore di qualche dispositivo pazzo, le possibilità sono infinite per Dustin. E considerando il suo “più caldo di Phoebe Cates” fidanzata che ha praticamente creato un canale di comunicazione con lui, Dustin non ha nulla che lo trattenga.

Luca Sinclair

Un esempio di alcune verità molto tristi in cui potremmo vedere Cose più strane è quella delle prospettive di reddito di Lucas. L’uomo è molto intelligente, proprio come i suoi amici dell’AV Club. Ma, considerando il razzismo e la retribuzione degli afroamericani in quel momento, vediamo prospettive limitate per Luca. Tuttavia, non saremmo scioccati se Lucas diventasse ricco come Dustin.

Nancy Wheeler e Robin Buckley

Nancy è senza dubbio uno dei personaggi più intelligenti dello show. È resiliente, ha occhio per i dettagli, sa esattamente quando guidare e quando seguire e può essere facilmente insegnata. Nel moderno mondo aziendale, Nancy sarebbe considerata una gemma. Ma non possiamo dimenticarlo Cose più strane è ambientato negli anni ’80. Ciò significa che Nancy dovrà fare i conti con molto sessismo.

Se la scala retributiva per le donne sembra già abbastanza negativa, sappiamo che negli anni ’80 era molto peggio. Lo stesso vale per Robin Buckley, che sebbene non sia intelligente come Nancy, possiede certamente alcuni talenti molto utili.

Steve Harrington

Un altro milionario garantito dal Cose più strane ragazzi è Steve Harrington. Anche se Steve sceglie di non fare nulla, o di fare volontariato per il resto della sua vita, ha abbastanza risorse da suo padre per divertirsi. Ma lo vediamo trovare un lavoro che non è troppo frenetico e probabilmente coinvolge i bambini. Qualunque cosa faccia, sappiamo che Steve non è il cliché del “ragazzo ricco del liceo”, quindi la possibilità che esaurisca le risorse di suo padre in feste di confraternita e droga è quasi nulla.

Erica Sinclair

Erica è la equivalente umano del termine girlbossing. Se c’è un carattere da Cose più strane sappiamo che non si venderà allo scoperto, è questa ragazza. Erica è stata in grado di rilevare la sua importanza e le sue rare abilità a 11 anni quando ha convinto Steve e Robin a soddisfare le sue richieste. Quindi, dubitiamo che lascerà che ciò accada a se stessa nel mondo aziendale.

Ora che abbiamo finito con questo elenco di personaggi e le loro rispettive entrate in futuro, assicurati di essere pronto per l’uscita della stagione 4 di Stranger Things. Dai un’occhiata ad alcune delle teorie dei fan più eccitanti qui.

