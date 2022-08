I fan impazziscono per lo spettacolo di appuntamenti Netflix più imbarazzante “Datato e correlato”

Ah, i reality! Neanche tu odiarli o amarli. Non c’è quasi mai una via di mezzo. Dagli spettacoli di cucina sorprendentemente estetici e di miglioramento domestico a una specie di rabbrividire con le serie di appuntamenti, Netflix offre un buffet di reality TV. Che tu sia d’accordo o fortemente in disaccordo con l’argomento, questi portano a un numero di spettatori assurdamente alto. Unendosi a questi programmi Netflix ugualmente amati e odiati è ancora un altro programma di appuntamenti chiamato Datato e correlato.

I fan trash Datato e correlato da Netflix

Di recente, l’account Twitter ufficiale di Netflix ha twittato un annuncio per il “spettacolo di appuntamenti più imbarazzante della storia.Il trailer così come le reazioni dei fan sono completamente in linea con la didascalia. Il reality show di Netflix, Datato e correlato si sente a disagio con la A maiuscola, per non dire altro. Il pubblico non ha esitato a esprimere la sua delusione per quanto riguarda lo spettacolo e la piattaforma stessa.

imbarazzante — SambiT (era problematica) (@Evil_Sambit) 4 agosto 2022

Mentre alcuni utenti hanno definito lo spettacolo “rabbrividire”, gli altri hanno ricordato al gigante dello streaming la sua inevitabile caduta.

E ti chiedi perché stai fallendo… — Solo Azen!!! (@YonutzuYonutz) 4 agosto 2022

conta i tuoi giorni, netflix. — abby (@calliette4life) 4 agosto 2022

Smettila di cancellare i buoni spettacoli, per favore — Jatin (@StanJoeAlwyn) 4 agosto 2022

Il modo in cui annulli così spudoratamente spettacoli come first kill per le ragioni più ovvie mi disgusta — Isabel Bovo (@Izzy50638179) 4 agosto 2022

comunque rinnova #julieandthephantoms o dai i diritti a un servizio di streaming che ci tenga davvero, riprendi la tua decisione di annullare #firstkill e rinnovala, e rinnova l’accademia ombrello. #salvajatp — RINNOVARE JATP O ALTRO (@blackandblue_13) 4 agosto 2022

La maggior parte degli spettatori, tuttavia, è categoricamente sconvolta, poiché Netflix continua a promuovere questi nuovi spettacoli nel frattempo cancellare i preferiti dai fan. L’interruzione di Netflix Prima uccisione dopo una sola stagione è un punto dolente per diversi sostenitori dello spettacolo. Oltre a ciò, il pubblico chiede anche a Netflix di rinnovare altri brillanti spettacoli, inclusi ma non limitati a Julie e i fantasmi e L’Accademia degli Ombrelli.

LEGGI ANCHE: I reality show di appuntamenti come “The Ultimatum” avvantaggiano davvero le coppie o si tratta solo di Netflix?

Di cosa parla il nuovo programma di appuntamenti?

Basandosi sul trailer dello spettacolo, è chiaro che Datato e correlato segue a modello comune di un reality show di appuntamenti su Netflix. Pensare L’amore è cieco, Troppo caldo da gestire, L’inferno dei single, e tanti altri. Un gruppo di concorrenti incredibilmente caldi vive insieme in una villa enormemente sontuosa nel sud della Francia. Queste persone meravigliose andranno avanti date e hanno conflitti, con conseguente dramma e un inevitabile aumento di spettatori. Sembra abbastanza semplice, giusto?

Se ciò non bastasse, i partecipanti appariranno nello spettacolo insieme ai loro fratelli. Sì, avete letto bene. Nonostante il titolo fuorviante, lo spettacolo non è incestuoso; piuttosto, lo spettacolo promuove la presenza di tuo fratello come se avesse “qualcuno nel tuo angolo.Il trailer mostra gli inter-tagli dei partecipanti da invocando la stranezza della situazione per abbracciarla.

LEGGI ANCHE: Dopo tutti gli spettacoli Marvel, Netflix perde due degli ultimi titoli Disney

Sarà il prossimo Datato e correlato risultare imbarazzante come promette Netflix? Vedremo dei legami tra fratelli commoventi? Lo sapremo solo dopo 2 settembre. Che tu sia un vero amante di tali spettacoli o un osservatore ironico, facci sapere le tue speculazioni sulla serie di realtà.

Il post I fan impazziscono per lo spettacolo di appuntamenti Netflix più imbarazzante “Dated and Related” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.