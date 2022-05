I fan hanno domande dopo che Netflix ha rilasciato uno snippet di 8 minuti di Stranger Things 4

Netflix ha rilasciato i primi otto minuti di Cose più strane serie 4 – e i fan hanno più domande che mai sull’attesissima serie.

Se vuoi mantenere lo spettacolo una sorpresa completa, questo è il tuo avvertimento…

Netflix

*SPOILER AVANTI*

Manca solo una settimana fino a noi finalmente avere Cose sconosciute 4, Netflix continua a tenerci all’erta. Dopo aver lasciato su di noi i primi otto minuti del primo episodio, Twitter ha fatto la sua solita cosa di scatenarsi.

Alcuni fan hanno reagito in modo più succinto di altri…

Mentre altri hanno dimostrato quante domande abbiamo tutti ora…

Una cosa è certa – Cose più strane non può venire abbastanza in fretta.

ragazzi come dovremmo aspettare una settimana per cose strane dopo quella scena di 8 minuti che ci hanno mostrato pic.twitter.com/C1ECN9QT9j — Chloe, una palla a specchio 🪩| visto MoM (@bettyscardigann) 20 maggio 2022

Cose più strane non è mai stato per i deboli di cuore, ma quegli otto minuti hanno dimostrato che il fenomeno Netflix sta facendo un passo avanti.

perché la valutazione per le cose più strane è ancora tv 14??? QUELLI 8 MINUTI NON MI SEMBRANO TV 14??? — Kyla! || 7 e 33🍂 ☂︎ (@stfukyIa) 20 maggio 2022

Cosa è successo in realtà?

L’allettante teaser di 8 minuti ci ha riportato al 1979, quando la nostra ragazza preferita, Eleven (Millie Bobby-Brown), sembra aver fatto delle cose piuttosto incasinate…

“Scatti di Hawkins Lab schizzati di sangue mentre Brenner (Matthew Modine) passa davanti a tutti i suoi esperimenti sui bambini brutalmente mutilati (e molto probabilmente morti) prima di affrontare un Undici intriso di sangue: “Cosa hai fatto?”

E ci stiamo tutti chiedendo la stessa cosa…

Sicuramente questo non è lo stesso adolescente ossessionato da Eggo e amante di Mike che tutti abbiamo imparato ad adorare? Evidentemente tornando indietro di un flashback prima della serie 1, stiamo per scoprire cosa è successo davvero a Eleven in Hawkins Lab?

E un’altra parte fondamentale del Cose più strane Frammento di 8 minuti a cui stiamo tutti pensando ora…

Chi sono tutti quegli altri bambini?

pensieri sui primi 8 minuti???? Penso che sia davvero fantastico come torniamo da dove tutto è iniziato e sapendo che c’è la possibilità che più ragazzi come el siano là fuori #StrangerThings #st4 — mafe🧚🏻‍♀️7 (@httpvirgf) 20 maggio 2022

Teoria delle cose strane e potenziali spoiler•••••••••Quindi nei primi 8 minuti siamo portati a credere che undici abbia ucciso tutti gli altri ragazzi. Ma ho una piccola teoria che dice forse il contrario. Quindi si dice che vecna sarà il numero 001 — Ewan Bartlett (@ebarty742) 20 maggio 2022

Dopo aver incontrato Kali nella seconda stagione, stiamo per incontrare altri soggetti di prova di Brenner? O è troppo tardi ora che El sembra averli uccisi tutti?

Quello che sappiamo è che manca solo una settimana prima che avremo delle risposte. Troppo tempo per aspettare? Leggi tutto su alcuni pazzi Cose più strane 4 teorie che mostrano i fan veramente non so cosa aspettarti.

Guarda il Cose più strane Teaser di 8 minuti ripetuto proprio qui.

