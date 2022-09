I fan esprimono nuove teorie sul Max di Sadie Sink grazie alla sceneggiatura della quarta stagione di “Stranger Things”

Cose più strane i fan se mai si prenderanno del tempo per parlare di quanto sia brillante la serie, descriveranno l’attesa per la quinta stagione come una tortura assoluta. Hanno trascorso ogni momento dopo lo strabiliante finale di Cose più strane stagione 4 chiedendosi cosa accadrà. E in Max Mayfield interpretato dal caso di Sadie Sink, cosa sta succedendo esattamente? Una pletora di teorie per la prossima stagione è collegata a Eddie Murphie e al suo revival. E l’unico personaggio diverso da Eddie Murphie per il quale i fan non possono decidere se è viva o morta è Max.

Senza dubbio uno dei migliori personaggi Cose più stranei fan non possono smettere di pensare a cosa ci aspetta per Max. A parte l’ovvia confusione sul suo stato, in che parte giocherà il personaggio di Max Cose più strane Stagione 5? Diamo un’occhiata ad alcune delle teorie più popolari sul personaggio di Max Mayfield.

Il finale di Max nella stagione 4 e l’assalto di confusione che ne è seguito

Fidati di noi, non eri l’unico rimasto a grattarti la testa verso la fine della stagione 4. Anche se dolorosamente ricordiamo tutti come Vecna ​​ha ottenuto Max.

La scena in cui Max ha perso la vista e le sue ossa si sono spezzate, ha fatto firmare a tutti la petizione per ottenere un Emmy all’attrice. Dopo l’orribile incidente, Undici riesce in qualche modo a salvare la sua amica. Ma verso il finale, Max viene mostrato privo di sensi in ospedale. E prova come Undici potrebbe entrare nella sua mente, è tutto buio e vuoto.

Teorie su Max di Sadie Sink in Stranger Things

Stavamo tutti cercando di trovare un modo nella nebbia quando il I fratelli Duffer hanno pubblicato questo screenshot della sceneggiatura per stuzzicare i fan. Hanno intitolato lo screenshot come “El fa rivivere Max.”‘ La sceneggiatura parla di come Mike sta ancora tenendo le mani di Undici mentre lei sta perdendo conoscenza. Si vede tenere Max tra le braccia.

Undici vede flashback di lei e Max ridono forte, ballano e si divertono di gala. La ciliegina sulla torta invece era ”poi un brillante caleidoscopio di colori vola verso la telecamera. Proprio come quando Undici mandò Uno in un’altra dimensione. Questa frase di per sé ha portato al origine di innumerevoli teorie. Alcuni credono che una parte di Max sia ancora in Upside Down.

Mentre altri pensano ancora che Vecna ​​l’abbia per sempre. Un fatto interessante da notare è che i Duffer Brothers avevano originariamente pianificato Max a morire nella stagione 4. Quindi il fatto che la tengano in vita di per sé è un grande indizio che giocherà un ruolo importante nella prossima stagione. Immagino che dovremo tutti aspettare fino a quando Cose più strane La quinta stagione esce su Netflix per scoprirlo.

Cosa pensi accadrà a Max? Fatecelo sapere nei commenti in basso.

