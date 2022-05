I fan esprimono apprensione per il fatto che Jennifer Yuh Nelson sia la direttrice supervisore della terza stagione di “Love, Death, and Robots”

Gran parte dell’intrattenimento che consumiamo viene principalmente testato per servire meglio il suo scopo. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui non è stata nient’altro che pura sperimentazione a fare la sua magia. Il pubblico se ne è innamorato e così è nato uno spettacolo assolutamente incredibile. Questo fenomeno ha sostanzialmente dato vita a uno degli spettacoli più sperimentali di Netflix, Amore, morte e robot, che presto avrà una stagione 3. Ma a quanto pare, i fan non ne sono esattamente contenti. Ma perché?

Sembra che l’associazione di Jennifer Yuh Nelson con lo show sia qualcosa che non è piaciuto a molti. Amore, morte e robot la prima stagione ha offerto ai fan qualcosa di nuovo di cui parlare. Le storie erano brillanti e adorate da tutti loro. Tuttavia, quando Nelson ha assunto il ruolo di direttore supervisore per la stagione 2, è andato un po’ fuori strada. E a giudicare dalle reazioni dei fan per entrambe le stagioni, pensiamo alla terza stagione Amore, morte e robot vedrà anche reazioni contrastanti da parte dei fan.

Love, Death, and Robots Stagione 3 per seguire le orme della seconda stagione?

Sebbene non sia stata menzionata direttamente dai fan la terza stagione di Netflix Original, ci sono state molte volte in cui i fan hanno preferito la prima stagione rispetto alla seconda. “Per favore, riporta indietro la strana merda della prima stagione ” ha scritto un fan mentre parlava dello spettacolo. Hanno anche parlato di come si sentivano la seconda stagione dello show “addomesticato”, mentre il primo era più imprevedibile.

“Sì, spingere molti limiti con la prima stagione è il motivo per cui l’ho adorato. Spero che tornino a quello nella stagione 3,” ha risposto un altro fan. Mentre un fan ha continuato a chiamare anche la seconda stagione “nerfato”. Uno dei fan ha persino confrontato la seconda stagione di Amore, morte e robot alle tipiche storie Disney per famiglie. Scrissero, “chiunque avesse terminato la prima stagione non si sarebbe aspettato storie di tipo Disney ahah“.

Pensi di ottenere il Kung Fu Panda 3 la regista, Jennifer Yuh, per Love, Death, and Robots è stata una buona decisione per Netflix? Dopotutto, nel mezzo della crisi finanziaria in corso per l’azienda, l’ultima cosa che vogliono è far incazzare un altro fan di uno spettacolo di tale successo. Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Amore, morte e robot La stagione 3 sarà disponibile per lo streaming il 20 maggio 2022.

