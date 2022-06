I fan discutono del loro preferito Wendy Byrde [Laura Linney] Vestito di Ozark, qual è il tuo?

I fan non hanno ancora finito Ozark anche se lo spettacolo si è concluso settimane fa. Dall’ossessione per il finale, i fan sono ora passati agli abiti di Wendy Byrde (Laura Linney) nello show. Ora stanno discutendo sul miglior vestito che Laura ha indossato nello show.

Il dramma non è mai stato del tutto noto per le sue scelte di moda, ma per i suoi colpi di scena e tradimenti. È stato un film drammatico che ha seguito Marty Byrde che ha stretto un accordo di riciclaggio di denaro con il cartello. È stato costretto a sradicare la sua famiglia a Ozark da Chicago, ma Marty scopre presto i rischi legati al lavoro con il cartello.

I fan discutono sugli abiti che Laura Linney ha indossato su Ozark

Per uno show come Ozark, era essenziale che Laura Linney minimizzasse il suo aspetto. La maggior parte del suo guardaroba includeva semplici camicie comode, jeans e soprabiti. Non indossava troppi vestiti stravaganti. Ci sono ovviamente delle eccezioni, come il la tuta che indossava una volta e gli abiti di gala. L’attrice sembrava sbalorditiva per le rare volte in cui Wendy ha deciso di travestirsi.

I fan su Reddit, però, non sono d’accordo sui suoi momenti meglio vestiti.

Ozark è uno degli spettacoli pieni di personaggi sgradevoli. Tuttavia, Wendy è ancora in cima alla lista per alcuni dei fan. Era ambiziosa, calcolatrice e persino più spietata di Marty. Wendy ha ucciso suo fratello, Ben, senza molto rimorso per salvarsi la pelle. Quindi non c’è da stupirsi che uno dei Redditor abbia dichiarato esilarante:

Altri hanno sottolineato che la sua scelta di guardaroba è stata la peggiore. Hanno pensato che le scarpe ei colori non fossero lusinghieri per la bella attrice.

Lo spin-off di Ozark non è in lavorazione

Da quando è finita, i fan hanno chiesto a gran voce uno spin-off. Avevano sperato in uno considerando il finale ambiguo che aveva avuto lo spettacolo. Ma il creatore Chris Mundy ha spento tutte le speranze. Ha affermato che gli sceneggiatori non stanno lavorando per espandere l’universo di Ozark. Quindi uno spin-off o un film è fuori questione.

Forse è ora di rivedere. Trasmetti in streaming tutte e quattro le stagioni di Ozark qui.

