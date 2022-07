I fan difendono Mike Wheeler in mezzo a tutto l’odio che sta ricevendo, chiamano la sua performance con Eleven un promemoria della loro “innocenza perduta”

Mike Wheeler, interpretato da Finn Wolfhard, è stato il protagonista maschile di Stranger Things dalla prima stagione, quando tutti i bambini giocavano a D&D nel suo seminterrato. Ha criticato più volte i fan per le scelte sbagliate che ha fatto. Anche se è solo un adolescente che vuole tenere in mano le cose. Mentre Mike è stata la prima persona ad abbracciare Eleven per quello che era, l’ha accolta a casa sua e l’ha tenuta al sicuro nel suo piccolo luogo di gioco.

Col passare del tempo, divenne sempre più infatuato di Eleven per aver trascurato alcune cose. Ma il suo amore per Eleven non lo rende una persona completamente cattiva. Attualmente, i fan di Mike lo stanno difendendo per la stagione 3 in cui le persone definiscono la scena del piggyback eccessivamente drammatica.

Un ricordo dell’amore d’infanzia: Mike Wheeler e Eleven sembrano adorabili nel volume 2

Mike e Eleven sono l’unica coppia di successo della serie che è arrivata così lontano dal loro simpatico incontro all’inizio. Ma dopo il loro grande litigio nel volume 2, la loro relazione è stata lasciata sotto una grande domanda mentre Mike era preoccupato che non sarebbe mai tornata. Tuttavia, nel momento in cui Mike e Eleven si vedono nel deserto del Nevada, si riconciliano all’istante.

LEGGI ANCHE: “Un po’ soprannaturale” – Joseph Quinn si apre su come Eddie Munson potrebbe tornare nella quinta stagione di Stranger Things

Un recente post condiviso da un fan su Reddit parla della scena in cui Eleven stava perdendo la speranza strangolata da Vecna ​​che galleggiava nella vasca di isolamento. Nel frattempo, Mike confessa il suo amore per Eleven e dice che “tu sei il mio supereroe” che le dà la forza per combattere questo male. Molti spettatori hanno definito la scena troppo sdolcinata ed esagerata.

Mentre ad altri fan è piaciuto il modo in cui Mike ha veramente trasmesso i suoi sentimenti per lei senza aggiungere alcun discorso di fantasia. Era solo un bellissimo ricordo dei momenti che hanno passato insieme e di quanto erano innamorati.

I fan stanno svenendo per questa giovane storia d’amore in mezzo al caos e alla distruzione

I fan si stanno innamorando di Mike per la sincerità con cui ha espresso le sue emozioni. Come affermava il post:

“Questo era il Mike che ricordo e amavo. Onesto, vulnerabile, emotivo e pieno di cuore”. La conversazione cuore a cuore di Mike ha davvero toccato i fan.

Commento dalla discussione Il commento di hayden1821 dalla discussione "Nonostante l’odio di Mike, questo è stato magnificamente recitato per me. Sembrava il vecchio Mike e il legame Mike/11 che ricordo.".

Commento dalla discussione Il commento di hypnofedX dalla discussione "Nonostante l’odio di Mike, questo è stato magnificamente recitato per me. Sembrava il vecchio Mike e il legame Mike/11 che ricordo.".

Commento dalla discussione Commento di Lets_Blade_Brah dalla discussione "Nonostante l’odio di Mike, questo è stato magnificamente recitato per me. Sembrava il vecchio Mike e il legame Mike/11 che ricordo.".

Commento dalla discussione Il commento di micheleyg_ dalla discussione "Nonostante l’odio di Mike, questo è stato magnificamente recitato per me. Sembrava il vecchio Mike e il legame Mike/11 che ricordo.".

Commento dalla discussione Il commento di LowlandLightening dalla discussione "Nonostante l’odio di Mike, questo è stato magnificamente recitato per me. Sembrava il vecchio Mike e il legame Mike/11 che ricordo.".

Ti è piaciuta la confessione di Mike nell’episodio 9 del volume 2? Sentiti libero di lasciare i tuoi commenti sotto!

Leggi anche: Dimentica la maschera di Michael Myers di Eddie, la stagione 4 di Stranger Things presentava un riferimento più orribile ad “Halloween” “Un po’ soprannaturale” – Joseph Quinn si apre su come Eddie Munson potrebbe tornare nella stagione 5 di Stranger Things

Il post I fan difendono Mike Wheeler in mezzo a tutto l’odio che sta ricevendo, chiamano la sua esibizione con Eleven A Reminder Of loro “innocenza perduta” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.