I fan dicono la stessa cosa sulla commedia sui vampiri di Netflix “Day Shift”, Jamie Foxx, Snoop Dogg e Dave Franco devono prendersi il merito

Un padre è il primo eroe nella vita di un bambino. Non importa se è Spiderman o Peter Parker. Ma hai mai sentito di un padre che caccia i vampiri per provvedere a sua figlia? Il 12 agosto 2022 lo farai. Ti consigliamo di prendere un Turno diurno quel giorno per prenotare la tua serata per guardare il thriller in uscita di Netflix. Turno diurno su Netflix è un film ricco di azione che racconta la storia di un padre che lavora sodo. Per il mondo, lavora come addetto alle pulizie di piscine, ma il suo vero lavoro è cacciare e uccidere vampiri. Sembra affascinante, vero?

Il trailer del film è stato rilasciato di recente e sta ricevendo molta attenzione. Ma cosa dicono i fan di questo film? Scorri per saperne di più.

Day Shift: trailer, tweet e discorsi

Ieri è uscito il trailer del film. E non appena è stato rilasciato, la sua sezione dei commenti è stata riempita di commenti, sia su YouTube che su Twitter. Prima di dare un’occhiata alle risposte dei fan, controlla il trailer nel caso non lo sia stato!

Netflix lo ha condiviso anche su Twitter.

La caccia ai vampiri è più di una semplice vocazione, è un affare. Jamie Foxx, Dave Franco e Snoop Dogg recitano in DAY SHIFT, in arrivo su Netflix il 12 agosto. pic.twitter.com/OGy9aa8Qtz — NetflixFilm (@NetflixFilm) 11 luglio 2022

Fantastico vero? Il trailer ci ha dato un’idea di come sarà il film. Questo operaio che uccide vampiri e vende i loro denti è piuttosto un argomento di interesse. Vediamo cosa succede. Ma fino ad allora, guarda come i fan lo stanno supportando.

Le reazioni dei fan al trailer di Day Shift

I fan sono stati tutti elogi per Foxx da quando il trailer è uscito. Sono così entusiasti del film, dato che Foxx, Snoop Dogg e Dave Franco recitano nel film e le loro interpretazioni sembrano buone nel trailer.

@iamjamiefoxx è passato da In Living Color a attore dal culo intero. La sua gamma è quasi comparativa a quella di Dewayne The Rock Johnson. Ho sentito che anche lui è un cantante, ma non ascolto molto la musica, ma la sua recitazione è fantastica. — Faraone (@KingSolomon027) 11 luglio 2022

Snoop dog – Dave Franco – Jamie Fox = uno dei migliori film di quest’anno pic.twitter.com/cM0PHznAtz — Il re del cinema (@JensenGovier) 11 luglio 2022

Il vfx in questo è già sorprendente onestamente e ficcanaso sembra che sarà un personaggio super divertente. Sono emozionato! — Vaughn (@MyovichOFFICIAL) 11 luglio 2022

Nel complesso, il trailer di Turno diurno su Netflix sta ricevendo molto amore. Ed è chiaro dai commenti che le persone hanno molte aspettative dal film. DA Aspettiamo insieme questo Vampire Hunter dell’anno.

