I fan di The Upshaws campione della stagione 3 mentre aspettano S2 Part 2

Una volta che i fan si sono affezionati a uno show televisivo, non c’è modo di aggirare le pause o le interruzioni senza un po’ di impazienza e parlare di altro a venire.

Nel caso di Netflix Gli Upshawi fan hanno iniziato a presentare una petizione per la Stagione 3 dello show in attesa che la Stagione 2 Parte 2 uscisse, e noi riveliamo cosa sta dicendo il fandom.

Creato da Regina Y. Hicks e Wanda Sykes per Netflix, la sitcom americana Gli Upshaw è interpretato da Mike Epps, Kim Fields, Sykes, Diamond Lyons, Page Kennedy e altri ed è incentrato su una famiglia afroamericana della classe operaia che vive in Indiana.

I fan parlano della terza stagione

In attesa che il resto della stagione 2 finisse, i fan non hanno avuto altro che elogi per la prima metà della stagione in corso.

Questo fan ha anche detto che la stagione 2 era buona quanto la stagione di debutto e ha affermato di aver bisogno della stagione 3 il prima possibile:

La seconda stagione di The Upshaws è stata buona quanto la prima!! Serve la stagione 3 come adesso 😩 — Mrs.Alexander Smith💙 (@chanellyyyy___) 2 luglio 2022

Infine, questo fan ha detto di aver navigato attraverso la prima metà della stagione 2 e ha sottolineato gli intensi cliffhanger su cui gli sceneggiatori lasciano i fan:

😩 Ho bisogno di più puntate degli #upshaws! È così bello che corro per tutta la stagione….. 😤 i cliffhanger con cui ti lasciano alla fine di una stagione smh. Sanno che non hanno ragione HO BISOGNO DI PIÙ!!! lol — 🇨🇺!Coltelli♈️DontPlay!🇯🇲 (@Jad3Babi) 30 giugno 2022

Guida agli episodi della seconda stagione di Upshaws

Gli Upshaw La stagione 2 avrà 16 episodi in totale, sei in più rispetto alla stagione di debutto dello show.

Ogni puntata dura dai 25 ai 29 minuti in piccoli episodi e i primi otto capitoli della seconda stagione sono usciti contemporaneamente mercoledì 29 giugno 2022.

Di seguito, abbiamo evidenziato i titoli degli episodi per la Stagione 2 Parte 1:

Episodio 1: Forse papà

Episodio 2: La donna di Benni

Episodio 3: Test, test

Episodio 4: Problemi di controllo

Episodio 5: Incanalare

Episodio 6: Nuova crescita

Episodio 7: Sorella, Sorella

Episodio 8: Entrando

IL GIORNO DEL LANCIO DI UPSHAWS S2 A TIMES SQUARE! Vorrei poter esprimere appieno questa gioia surreale e sbalordita di essere una ragazza di Harlem e vederti su un cartellone pubblicitario di Times Square. Questa è la mia terza volta e la mia mente, corpo e spirito sono ancora una volta spazzati via.🙌🏽@strongblacklead @netflix pic.twitter.com/b6PLR44yQS — Kim Fields (@KimVFields) 30 giugno 2022

The Upshaws Stagione 2 Parte 2

La data di uscita di Gli Upshaw La seconda parte della seconda stagione è ancora avvolta nel mistero all’interno del quartier generale di Netflix.

Bustle ha riferito che la piattaforma di streaming ha dichiarato: “La data della prima per la Parte 2 è ancora top secret”.

Tuttavia, si prevede che la Parte 2 cadrà entro la fine dell’anno, all’incirca intorno alla stagione autunno/inverno.

Bustle ha anche riferito che Tracey Pakosta, Head of Comedy di Netflix, ha discusso dell’entusiasmante futuro dello show:

“Wanda e Regina [Hicks] hanno creato una nuova voce nella tradizione delle sitcom nere che è reale, riconoscibile, piena di cuore e incredibilmente divertente. Siamo entusiasti di vedere dove, insieme al loro talentuoso cast, porteranno gli Upshaw nella seconda stagione”.

The Upshaws Stagione 2 Parte 1 è ora in streaming su Netflix.

