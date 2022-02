I fan di Sweet Magnolias sono sconvolti dal destino del bambino di Helen

Sweet Magnolias è tornato su Netflix per una seconda stagione. Esploriamo la gravidanza di Helen nella seconda stagione, rivelando il destino del suo bambino.

Dopo un’attesa di due anni, i fan si sono finalmente riuniti con Maddie, Helen, Dana Sue e la città di Serenity.

Questa seconda stagione promette di portare ai fan ancora più dramma di prima poiché la storia di ogni personaggio viene portata al livello successivo.

ATTENZIONE: Spoiler avanti per Sweet Magnolias

Svelato il destino del bambino di Helen [spoilers]

All’inizio della seconda stagione, Helen scopre di essere incinta dal suo fidanzato Ryan. Tuttavia, alla fine della prima stagione, Helen e Ryan si separarono dopo aver scoperto che non voleva figli.

Nonostante la loro rottura, Helen è euforica alla notizia della sua gravidanza, eccitata dalla prospettiva della maternità. Tragicamente però, Helen abortisce il bambino mentre si trova ai Sullivan.

La ricerca della maternità da parte di Helen è un tema cruciale nel suo arco narrativo. Decide di intraprendere la fecondazione in vitro, preparata a intraprendere questo viaggio da sola. Durante tutto il processo, Helen è supportata da Erik, con i due che si avvicinano e decidono di portare la loro relazione al livello successivo.

Verso la fine della stagione, Ryan ritorna, pronto a mettere su famiglia e lottare per la sua relazione con Helen. Di fronte a una scelta impossibile, Helen deve scegliere tra un futuro con Erik o Ryan.

Sweet Magnolias Stagione 2: data di uscita e come guardarla

La seconda stagione di Sweet Magnolia è stata rilasciata il 4 febbraio. La stagione ha dieci episodi in totale, che durano circa 50 minuti ciascuno. Fortunatamente per i fan, tutti gli episodi sono stati rilasciati in una volta, il che significa che l’intera stagione 2 è disponibile per essere abbuffata.

Sweet Magnolias è disponibile solo su Netflix, il che significa che solo chi ha un abbonamento può guardare.

Al momento, una terza stagione non è stata confermata. Tuttavia, dato che lo spettacolo è basato su una serie di libri in 11 parti di Sherryl Woods, ci sono molti contenuti disponibili per portare avanti la storia.

I fan di Sweet Magnolias reagiscono al bambino di Helen

Helen è stata una delle preferite dai fan in questa stagione, con i fan che si sono rivolti a Twitter per esprimere ammirazione per il suo personaggio. Questo utente ha pubblicato: “Helen mi fa sorridere ogni volta che appare sullo schermo”.

Un altro fan è entrato in empatia per la storia straziante di Helen, dicendo: “Io ogni volta che Helen piange…”

Un terzo ha visto arrivare il colpo di scena del bambino di Helen, scrivendo: “Ugh, sapevo che lo avrebbero fatto a Helen #SweetMagnolias Heather Headly è fantastico”.

Sweet Magnolias Stagione 2 è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 4 febbraio 2022.

