I fan di “Stranger Things” rivivono i momenti più belli della serie prima dell’uscita della stagione finale

Cose più strane è uno spettacolo che è un mix di tutti i generi su Netflix, e forse questo è il motivo per cui colpisce tutti coloro che lo guardano. Un gruppo di ragazzini che cercano di risolvere un mistero malvagio: sicuramente suona come una trama fatta per esplodere. A partire da 2016 quando lo spettacolo è andato in onda per la prima volta, i fan hanno visto i ragazzi crescere ad ogni stagione, il che è diventato un enorme fattore che ha contribuito alla base dei fan a causa del valore sentimentale che hanno per i personaggi. Con questa popolarità, lo spettacolo può sicuramente andare avanti per sempre, ma con disappunto di tutti, la penultima stagione è quasi arrivata.

Il nuovo Stagione 4 è impostato per il rilascio 27 maggio 2022. E i fan stanno discutendo di cose sulla scorsa stagione per rinfrescare i loro ricordi per la prossima stagione.

Netflix Geeked: I fan rivivono Stranger Things

Netflix Geeked è un Piattaforma ufficiale Netflix per i fan che si divertono davvero con i loro programmi preferiti con tutti i contenuti in eccesso. Funzionalità stravaganti trailer, BTS, primi sguardi e rivelazioni per gli spettacoli di Netflix. In un recente tweet, lo avevano fatto Cose più strane fan che ricordano i loro momenti preferiti dello spettacolo.

COSE STRANIERE una volta disse: __________ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 8 maggio 2022

Questo post ha acceso le fiamme degli spettatori che stavano già discutendo fino al collo Cose più strane su internet. Non ci è voluto tempo prima che iniziassero a relazionarsi con i ricordi reciproci dello spettacolo e la cosa si è moltiplicata in altre pagine di Twitter che hanno pubblicato la stessa cosa. Ecco alcuni dei divertenti tweet dei fan, che sicuramente evocheranno il fandom nel cuore di chiunque.

"Potremmo sopravvivere qui a lungo senza cibo, ma se il corpo umano non riceve acqua, morirà. Odio dirtelo, ma questa non è acqua. No, ma è un liquido, e se mi viene da bere quella merda o morire di sete, bevo."-Erica e Robin, Stagione 3 — Corange (@TheCorange) 8 maggio 2022

Tieni la porta aperta di tre pollici pic.twitter.com/e70GfIBJuk — boh (@bruhimcali) 8 maggio 2022

“Figlio di puttana, sai che non sei affatto d’aiuto, lo sai?- Dustin — Guy In Chair (@nunyabe84439159) 9 maggio 2022

“Forse sono un disastro. Forse sono pazzo, forse sono fuori di testa! Ma Dio mi aiuti, terrò queste luci accese fino al giorno della mia morte se penso che ci sia una possibilità che Will sia ancora là fuori! – Joyce Byers. — Joshna B (@JoshnaB2) 9 maggio 2022

“Come fai a sapere se non è solo una lucertola” “Perché la sua faccia si è aperta e ha mangiato il mio gatto” — L’uomo dietro il massacro (@HeyItsAJAY9365) 9 maggio 2022

"La stai trattando come una specie di macchina quando non è una macchina, e non voglio che muoia cercando gli scorticati quando sono ovviamente svaniti dalla faccia della Terra. Quindi possiamo per favore escogitare un nuovo piano perché la amo e non posso perderla di nuovo." — Mr. Mask (@1TaylanOzturk) 9 maggio 2022

"Sono in viaggio per curiosità e ho bisogno delle mie pagaie per viaggiare." pic.twitter.com/27PLDDl79Q — Laksh Khurana (@LakshKhurana57) 9 maggio 2022

“Lei è nostra amica ed è pazza!” — Ink_s (@A__Fan__Girl01) 8 maggio 2022

Se qualcuno mi chiede dove sono, ho lasciato il paese — delirante gworl ᗢ (@sakuradaydream_) 8 maggio 2022

la vita alla fine di un Cul De Sac. Esattamente come i loro genitori che pensavano fosse così deprimente… ma ora, ehi, capiscono" (Ho visto cose strane troppe volte ) — Skye | 18 giorni prima che avrò un esaurimento (@skye_stew) 8 maggio 2022

Ehi, le ragazze non ti hanno visto lì. Ti piacerebbe salpare con me su questo oceano di sapori. Sarò il tuo capitano. Sono Steve Harrington. Ho memorizzato questa fantastica linea. — Sunz AN (@an_sunz) 8 maggio 2022

Questo pic.twitter.com/43KbGi1t41 — Eswar (@EStheGamer) 9 maggio 2022

"Cosa c’è che non va in Nana?""Niente. Non c’è niente di sbagliato in Nana!!!!" — scarlatto (@CatraMeoww) 8 maggio 2022

con quanti bambini sei amico? — emi/nell ︎ (@queerkeery) 8 maggio 2022

MIKE!! HO TROVATO IL BUDINO AL CIOCCOLATO!! — Flynn ︎𓅫 || b³ (@tra 11 e 25) 8 maggio 2022

NON MI INTERESSA DELLA FESTA DI TINA O DI ZIO JACK, TUA MAMMA NON POTRÀ TROVARCI SE SIAMO MORTI IN UN ASCENSORE RUSSO — gio ︎ | 45 DIAS! (@banananoir__) 8 maggio 2022

“Potrei essere un ragazzo piuttosto di merda, ma si scopre che sono una babysitter dannatamente brava” pic.twitter.com/fc0wmxEq3g — 𝕷𝕰𝕹𝔪𝔢𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯⁶♕ (@LenBron_27) 9 maggio 2022

Come è finita la stagione 3 e gli spunti che ha lasciato per la stagione 4

Stagione 3 si è conclusa con un finale più triste rispetto a qualsiasi delle sue stagioni precedenti. Il motivo era la morte di personaggi amati come Hopper-il poliziotto onesto e il nuovo padre di Eleven; e Billy, il fratello di Max, un cattivo diventato eroe. Loro si sono sacrificati chiudere la porta al Sottosopra, il unico modo per i Demogorgan di entrare.

Abbiamo anche visto El, Will, Jonathan e la loro madre Joyce lasciano Hawkins per sempre dopo il trauma che la città ora deteneva. Se non bastassero le morti, la separazione dei ragazzi dagli amici Mike, Dustin e Lucas quasi portato le lacrime. Prima di guardare le previsioni dei fan per la stagione 4, ecco il trailer:

La stagione 3 si è conclusa con una nota triste, ma la piccola scena dei titoli di coda ha creato una base per le teorie dei fan Stagione 4. Le guardie della prigione russa sono state incaricate di lasciare il ‘Americano’ nella sua cella, prima di trascinarsi fuori complice di Alessio.

I fan pensano che sia una previsione facile, puntando verso Hopper preso come un prigioniero russo. UN la guardia poi apre un portello per far uscire un Demogorgan, affermando il dubbio che potrebbero non essere scomparsi.

Altre teorie dei fan includono lo spettacolo che esplora anche i viaggi nel tempo, Dott. Brennero, Undici ‘papà’ potrebbe aiutarla a ritrovare i suoi poteri, ‘L’americano‘ potrebbe essere Murray Baumanil giornalista che parla correntemente il russo e non si vedeva da nessuna parte alla fine della terza stagione. Infine, alcuni di loro suggeriscono che Undici riacquisterà i suoi poteri al Hawkins laboratorio.

Indipendentemente dalle teorie, è tempo di rispolverare Stagione 3 molto veloce prima che arrivi la stagione 4. Ci piacerebbe conoscere alcune delle tue teorie per la prossima stagione nei commenti.

