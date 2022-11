I fan di “Stranger Things” rinominano Steve Harrington (Joe Keery) in centinaia di nomi strani

Non solo lo è Cose più strane lo spettacolo più seguito, ma i personaggi che ci ha regalato sono assolutamente fantastici. Il modo in cui i creatori hanno plasmato i personaggi e mostrato la loro crescita o evoluzione, è difficile dimenticarli. Ma un personaggio dello show che ha affrontato o mostrato i cambiamenti più drastici è Steve Harrington.

Harrington è passato dall’essere il personaggio più disprezzato a diventare il preferito di tutti. Ma hai mai pensato a cosa sarebbe successo se il nome di Steve non fosse stato Steve?

Quale potrebbe essere stato un altro nome per Steve Harrington di Stranger Things?

Dall’essere un idiota totale a Nancy nella prima stagione all’essere la baby sitter ufficiale del Cose più strane, Steve Harrignton ha fatto molta strada. La sua chimica con Dustin ha cambiato le regole del gioco, ma quando nella terza stagione è andato d’accordo con Robin, anche il pubblico lo ha apprezzato. E per essere onesti, abbiamo visto Nancy innamorarsi di lui ancora una volta nella quarta stagione. Nel frattempo, il povero Steve è ancora alla ricerca di un vero amore con cui avere un gruppo di bambini.

E, ora che la quarta stagione è finita e c’è un sacco di tempo prima dell’uscita della quinta, le persone hanno abbastanza tempo per sviluppare le proprie teorie. Recentemente, il Cose più strane La community di Reddit si è posta la domanda: quale altro nome potrebbe avere il personaggio di Stranger Things di Joe Keery oltre a Steve? I fan hanno dato delle ottime risposte:

Commento dalla discussione Il commento di Somereddituser1235 dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Un utente ha fatto il passo in più per ricercare l’era per un nome adatto.

Commento dalla discussione Il commento di MulayamChaddi dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Nel frattempo, un altro utente ha scelto un nome con cui molte persone vorrebbero chiamare questo personaggio.

Commento dalla discussione Commento di skellaheptical dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Alcuni lo immaginano semplicemente come un Joe. Il suo vero nome si adatta perfettamente al suo personaggio.

Commento dalla discussione Il commento di cedertra dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Dal momento che Steve è così gentile e carino, ad alcune persone piace chiamarlo con questo nome.

Commento dalla discussione Il commento di X_Mr_Bowties_X dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Commento dalla discussione Il commento di Ecstatic-Arachnid-91 dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Ecco un altro riferimento al nome dello stallone.

Commento dalla discussione Il commento di sarahqueenofscots dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Abbiamo anche dei nomi strani ma divertenti.

Commento dalla discussione Il commento di Tulipage dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Vediamo se riesci a relazionarti con questo.

Commento dalla discussione Commento di aztec_dragon_91 dalla discussione "se il nome di steve non fosse steve quale sarebbe il suo nome?".

Quindi queste sono state alcune delle migliori risposte dalla comunità di Reddit. Dicci nei commenti se hai in mente qualcosa di più divertente o accurato. Nel frattempo, tutte le stagioni di Cose più strane sono in streaming su Netflix.

LEGGI ANCHE: “Steve Harrington è la nostra principessa Diana”: i fan di “Stranger Things” in preda alla frenesia a causa della misteriosa somiglianza di Joe Keery con la principessa Diana

Il post “Stranger Things” che i fan hanno rinominato Steve Harrington (Joe Keery) in Centinaia di nomi strani è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.