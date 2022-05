I fan di Stranger Things discutono di ciò che Will sta dipingendo nella quarta stagione

**Attenzione – Spoiler in vista per la stagione 4 di Stranger Things**

Nel suo solito modo, Cose più strane La stagione 4 è piena di mistero, ma niente ha battuto i fan tanto quanto il dipinto misterioso di Will.

Riveliamo cosa dicono i fan sull’ambiguo dipinto su Twitter, discutiamo di quale potrebbe essere il dipinto di Will e forniamo uno sguardo alla stagione 5, l’ultima stagione.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrativa ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

I fan di Stranger Things non vedono l’ora di vedere il dipinto di Will

Questo fan ha aperto con una dichiarazione che piangeranno se non riescono a vedere cosa sta dipingendo Will:

Impossibile caricare questo contenuto MOSTRAMI WILL’S DIPINTO O PIANGERO’ #StrangerThings — ❤️‍🔥 la sig. eddie munson ❤️‍🔥 (@munsontrash) 29 maggio 2022

Un altro fan ha mostrato la sua angoscia per il pensiero di non vedere la grande rivelazione del dipinto di Will nella stagione 4, parte 2:

Infine, questo fan ha suggerito che il dipinto di Will sia una scena intima di lui e Mike che cavalcano uno stallone bianco:

Impossibile caricare questo contenuto Penso che il dipinto di Will sarà Mike e lui che si baciano su uno stallone bianco con il vento che soffia tra i loro capelli #StrangerThings — johana (lei/lei) (@JoRodriii) 28 maggio 2022

Quale potrebbe essere il dipinto di Will?

I creatori hanno deciso di non rivelare quale sia il dipinto di Will nella prima parte della stagione 4, ma sembra abbastanza chiaro che qualunque esso sia avrà un ruolo più importante nel finale.

Nella seconda stagione, Will ha disegnato una mappa dei tunnel sotterranei nella sua opera d’arte, fornendo alla banda alcune importanti informazioni. Il dipinto di Will potrebbe essere ancora una volta un indizio su come fermare Vecna, ma c’è un’altra teoria in circolazione.

Mentre la maggior parte dei sospettati che il dipinto di Will aiuterà a salvare di nuovo la situazione, alcuni fan credono che il dipinto di Will sia in realtà per Mike, rivelando i sentimenti che Will ha per lui.

Questo fan ha sottolineato come Eleven pensasse che il dipinto di Will fosse per una ragazza, ma quando Will è andato a incontrare Mike fuori dall’aereo, aveva il dipinto con sé.

Impossibile caricare questo contenuto spoiler di cose più strane––––come state tutti CIECHI a volontà che si struggono per il microfono?? in s4e1 el scrive a Mike che Will si stava comportando in modo strano perché probabilmente gli piace una “ragazza”, sta dipingendo qualcosa di speciale per qualcuno. poi quando Mike scende dall’aereo ha quel quadro con lui!!!! — kelly 🏠 🍂 (@satellitecherry) 29 maggio 2022

Stranger Things Stagione 5 e Stagione 4 Parte 2 Data di uscita

Cose più strane La stagione 4, parte 2, uscirà su Netflix venerdì 1 luglio 2022.

I primi sette episodi della Stagione 4 andati in onda all’interno della Parte 1 e della Parte 2 consisteranno solo in due episodi per concludere la penultima uscita.

La quinta stagione è già stata confermata come l’ultima stagione dello show e Millie Bobby Brown ha detto a Glamour il finale perfetto tracciato per Eleven:

“Ma mi piacerebbe che lei riprendesse i suoi poteri perché è un’eroina, in un certo senso è come una superdonna. E lei ama Mike: voglio che si sposino. Quello è ciò di cui ho bisogno. Ho bisogno di una scena del matrimonio per Stranger Things, punto. Undici in abito da sposa e lei dicendo: ‘Scusa, mi sanguina il naso. È un vestito bianco». Non sembra proprio che si adatterebbe?”

Di seguito è riportata una guida agli episodi della Stagione 4 Parte 1 e i titoli degli ultimi due episodi della Parte 2:

Capitolo primo: Il Club del Fuoco Infernale

Capitolo due: La maledizione di Vecna

Capitolo tre: Il mostro e il supereroe

Capitolo quattro: Caro Billy

Capitolo cinque: Il progetto Nina

Capitolo sei: L’immersione

Capitolo sette: Il massacro all’Hawkins Lab

SECONDA PARTE

Capitolo otto: Papà

Capitolo nove: Il Piggyback

Stranger Things Stagione 4 Parte 1 è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, la stagione 4 di Stranger Things è l’ultima? Confermato il destino della serie