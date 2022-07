I fan di Stranger Things che si chiedono se Will ama Mike avranno la più grande occasione di sempre

Stranger Things 4 potrebbe essere solo la stagione più celebrata dell’iconica serie horror di fantascienza dei Duffer Brothers.

Lo spettacolo è iniziato per la prima volta su Netflix nel 2017, spazzando il pubblico nella storia di Mike, Will, Lucas, Dustin ed El, rievocando gli sforzi creduti degli anni ’80 come I Goonies e ET L’extraterrestre.

È gradualmente diventato più scuro e la stagione 4 lo indossa Un incubo su Elm Street influenze sulle maniche. Sebbene numerose sequenze piene di horror stiano impressionando gli spettatori, alcuni hanno affermato che alcune domande senza risposta sono molto più inquietanti di qualsiasi cosa Vecna ​​possa evocare.

Ci sono alcune domande urgenti a cui i fan volevano avere una risposta nel finale ancora in sospeso.

Il più grande? Dev’essere questo… Amerà Mike in Stranger Things?

ATTENZIONE: SPOILER AVANTI

ancora da Stranger Things, Netflix

I fan si chiedono se Will ama Mike in Stranger Things

C’è stata una tendenza sui social media per alcuni anni, con l’hashtag Byler – i nomi di Mike Wheeler e Will Byers si sono fusi insieme – celebrando l’idea che i personaggi siano una coppia gay.

Nella terza stagione, i due litigano sul fatto che si siano allontanati e Mike sostiene che non è colpa sua a Will non piacciono le ragazze. Il commento lascia Will senza parole e da allora i sospetti sulla sua sessualità sono stati diffusi online.

La stagione 4 porta le cose oltre mentre la coppia condivide un momento straziante in un furgone. Mike esprime la sua preoccupazione che El possa dimenticarsi di lui e Will irrompe in un monologo che gradualmente rivela di essere su se stesso, non su El.

“Quando sei diverso, a volte ti senti in errore”, dice, e alcuni fan sentono che allude alla sua sessualità.

Guardando su Twitter, ci sono chiaramente così tanti fan che credono che non solo Will sia gay, ma sia anche innamorato di Mike.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet: