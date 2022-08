I fan di Sandman non ne hanno mai abbastanza di Gregory e Goldie, gli adorabili Gargoyle

I personaggi più amati di Sandman sono senza dubbio Gregory e Goldie, ora Twitter non ne ha mai abbastanza di questi adorabili Gargoyle.

The Sandman è la prova che Netflix può effettivamente realizzare un decente adattamento di un fumetto.

La nuova serie sta comprensibilmente diventando virale in tutto il mondo, ma mentre i fan si siedono per abbuffarsi di questa fantasia oscura di 10 episodi, molti stanno lottando per superare l’episodio 2 senza piangere.

Il motivo delle nostre abbuffate emotive? Una coppia di adorabili Gargoyle di nome Gregory e Goldie che ora stanno prendendo il controllo di Twitter mentre i fan di tutto il mondo reagiscono a queste deliziose creature soprannaturali.

Avviso spoiler: questo articolo conterrà spoiler per l’episodio 2 di The Sandman, “Host imperfetti”.

Gregory e Goldie – Gargoyle così carini che piangerai

Ci viene presentato per la prima volta Gregory nell’episodio 2 di The Sandman, un enorme Gargoyle verde sotto la cura e la protezione di Caino e Abele.

Parlando attraverso grugniti, solo gli esseri di The Dreaming possono capire Gregory; tuttavia, dalle loro relazioni è ovvio che Gregory è un amato membro della famiglia.

È interessante notare che nella serie di libri e secondo la pagina di The Sandman’s Fandom, “salva Morfeo dal confine del Sogno quando Morfeo è troppo debole per raggiungere il suo castello e deposita il Signore dei sogni alle porte di Abel”.

Gregory è stato originariamente creato da Dream the Endless e come tale deve essere sacrificato affinché Dream possa riguadagnare parte del suo potere immagazzinato nel Gargoyle.

Tuttavia, Dream acquisisce un nuovo uovo di Gargoyle mentre raccoglie oggetti per The Fates e lo riporta alla tomba di Abel, che si sveglia credendo che siano le scuse di Cain per averlo ucciso con un forcone.

L’uovo si schiude presto e rivela un bellissimo Gargoyle color oro. Abel inizialmente vuole chiamare il bambino “Irving”, a cui Cain dice che i nomi dei Gargoyle devono iniziare con un G.

Alla fine, i fratelli si stabiliscono su Goldie, anche se Abel in seguito rivela che chiama ancora il piccolo Gargoyle “Girving” nel suo cuore. Nei fumetti originali, Goldie era un maschio, ma questo è stato cambiato in femmina nella serie spin-off di The Dreaming del 1995.

Adorabilmente, Goldie e Gregory erano buoni amici nella serie originale, con quest’ultimo che spesso aiutava il piccolo Gargoyle a rimettere insieme Abel dopo che era stato ucciso da suo fratello.

I fan condividono le loro reazioni emotive all’assorbimento di Gregory

Dal vasto numero di post sui social media riguardanti Gregory, è ovvio che i fan di tutto il mondo erano profondamente sconvolti dalla sua morte/riassorbimento, molti dei quali potrebbero non essersi aspettati una svolta così drammatica così presto nell’incontrare l’adorabile Gargoyle.

Un utente ha scritto: “oh, il mio stato mentale deve essere in trincea perché il modo in cui sto singhiozzando al sandman a causa di Gregory il gargoyle come se non ci sarebbe stato davvero un altro modo ????”

Un altro fan ha aggiunto: “Gregory mi ha rotto. Obbligandomi a non abbuffarmi per assaporare ma non sono sicuro di quanto avrò successo. Sono così felice che abbiano reso giustizia al capolavoro di @neilhimself.

“The Sandman è uno degli spettacoli migliori di Netflix. Tre episodi e sono sbalordito dalla splendida cinematografia e dal design del mondo. La scena dell’addio Gregory mi ha fatto piangere. Roba buona.” – Il fan di Sandman, tramite Twitter.

Altre risposte includevano “non il sandman che mi fa piangere per un gargoyle..my boi gregory” con

Un fan ha affermato: “Bro @Netflix_Sandman È MEGLIO RIPORTARE GREGORY INDIETRO RIHT ORA! Merita di meglio!” solo per un tweet di follow-up che includa “Ok, siamo fantastici. Goldie è legittimo. Ma sei sul ghiaccio, Goldie è meglio che abbia una vita lunga e appagante.

“@neilhimself Mi sto divertendo (in modo scioccante) da @Netflix_Sandman . Ma spero che tutte le persone coinvolte si rendano conto che nessun personaggio influenzerà gli osservatori più forti di Gregory”. – Il fan di Sandman, tramite Twitter.

In altre notizie, la serie The Sandman su Netflix è basata sui libri?