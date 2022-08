I fan di Netflix sono sconvolti quando First Kill viene cancellato ma il futuro di Heartstopper è assicurato

Netflix ha cancellato First Kill dopo la sua prima stagione, ma i fan esprimono la loro delusione perché uno spettacolo simile Heartstopper si assicura altre due stagioni.

Creato da Victoria Schwab, First Kill è basato sulla storia di due ragazze adolescenti, Calliope (Imani Lewis) e Juliette (Sarah Catherine Hook), mentre si innamorano l’una dell’altra. Tuttavia, entrambe le loro famiglie sono i peggiori nemici in quanto cacciatori di vampiri e succhiasangue. Quando i sentimenti emergono tra i due, a entrambi è proibito stare insieme: un Romeo e Giulietta fantasy totalmente moderno con uno strato LGBTQ+.

Non appena è uscita la notizia di First Kill che ha preso l’ascia senza un vero finale, i fan dello spettacolo hanno iniziato a confrontarlo con la serie Netflix simile Heartstopper. Si concentra anche sui giovani personaggi LGBTQ che si innamorano.

Netflix cancella First Kill dopo una sola stagione

First Kill, Sarah Catherine Hook nei panni di Juliette, Imani Lewis nei panni di Calliope nell’episodio 101 di First Kill. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2022

Due mesi dopo che First Kill ha rilasciato otto episodi sulla piattaforma di streaming, Netflix ha annunciato che la serie non sarebbe stata rinnovata per un secondo motivo. Arriva nonostante lo spettacolo superi i 100 milioni di ore visualizzate.

Secondo Variety, la decisione è stata presa dopo che il pubblico della serie non li stava beneficiando del costo di rifare otto episodi completamente nuovi.

Mentre la sfortunata notizia della sua cancellazione è diventata virale, l’attore Dominic Goodman, che interpreta il ruolo di Apollo Burns, ha inviato un messaggio di gratitudine agli spettatori tramite il suo account Twitter.

Ha scritto: “A tutti i fan di First Kill; Non ho altro che amore per ognuno di voi! Grazie a tutti per aver accolto lo spettacolo come se fosse il vostro, vedervi tutti visti ha reso tutto il duro lavoro e le ore che ne è valsa la pena. Al prossimo progetto”.

I fan arrabbiati paragonano lo spettacolo a Heartstopper

I fan erano troppo sbalorditi per parlare dopo aver appreso che una seconda stagione di First Kill era fuori dalle carte. Sentono che ha lasciato la storia d’amore tra Calliope e Juliette come un cliffhanger.

Gli spettatori delusi hanno espresso rabbia, poiché le loro speranze che si rinnovasse come una serie simile Heartstopper sono state distrutte. Alcuni spettatori hanno affermato che la piattaforma di streaming non voleva coprire il tipo di storie del dramma lesbico sui vampiri First Kill. Tuttavia, non ci sono prove di ciò poiché Netflix presenta film e programmi TV da vari punti di vista della comunità LGBTQ+.

Un tweet virale ha sottolineato l’elevata differenza nei numeri di spettatori, poiché lo screenshot mostra che First Kill aveva il doppio dei numeri di Heartstopper in una settimana dopo il suo rilascio.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro first kill ha fatto infinitamente meglio in numero di heartstopper ma yk qual è la differenza? che è uno spettacolo lesbico e Netflix non gli ha nemmeno dato un budget o una possibilità, proprio come gli altri spettacoli che hanno cancellato – CHIUSO. (@mjpcters) 3 agosto 2022

Elenco dei programmi Netflix che sono stati cancellati nel 2022

Sebbene diversi programmi e serie popolari di Netflix siano stati estesi per una o più stagioni, la rete ha anche deciso di cancellarne alcuni altri. Quindi First Kil’ non è l’unico programma Netflix ad essere cancellato quest’anno.

Secondo Netflix Life, queste sono le serie che sono state finora cancellate:

Un’altra vita Cucinare con Parigi Gentificato Il club delle baby sitter Archivio 81 Sul punto Alzando Dione Piuttosto in gamba Forza spaziale Avventura Q-Forza Prima uccisione

HITC ha contattato Netflix per un commento.

