I fan di Millie Bobby Brown hanno tutte le diverse cose da dire su “Enola Holmes 2”

Millie Bobby Brown ha fissato la sua carriera per il prossimo decennio. Il Cose più strane l’attrice ha guadagnato fama grazie al suo ruolo di Eleven ed è destinata ad apparire nel suo prossimo ruolo da protagonista come la sorella di Sherlock Holmes Enola Holmes 2. Grandi cose si aspettano dall’attrice poiché questa nuova parte insieme a Henry Cavill e Helena Bonham Carter si uniranno al film, che uscirà il 4 novembre 2022.

Mentre c’è ancora tempo per l’uscita del film, mantiene i fan entusiasti del progetto in arrivo. Questo film potrebbe colpire a casa la Brown in quanto metterebbe in mostra il suo accento britannico originale, in contrasto con il suo accento nello show di fantascienza di Netflix. E i fan hanno risposte diverse.

I fan hanno reagito al poster di Millie Bobby Brown

L’ultimo film di Millie Bobby Brown di Netflix ha reso i fan super eccitati. Il post del video include una didascalia che dice: “Vai alla grande. Vai, Holmes”, chiedendo anche ai fan di rimanere sintonizzati sugli aggiornamenti del film giallo. Naturalmente, i fan sono entusiasti di vedere questo dramma periodico pieno di azione e brivido.

conto i giorni!!!… Adoro questo film, la nostra Millie e ovviamente il nostro bellissimo Henry! .#EnolaHolmes2 #EnolaHolmes #MillieBobbyBrown #HenryCavill pic.twitter.com/Ql1NGk2fQj — Clà Redfield (@Claurospa) 11 ottobre 2022

Aspettavo quello che sembra un’eternità per la parte 2 lol — La tua ragazza preferita (@xKhaosTheKidx) 11 ottobre 2022

Sembra che i fan siano stati molto pazienti tra la prima e la seconda parte. La trama del film ruota attorno alla sorella di Sherlock Holmes, Enola Holmes, che cerca di seguire le orme del fratello maggiore nel mondo della risoluzione di casi e misteri.

Mentre è incaricata del suo primo caso, si ritrova in un mondo del ventre britannico, che porta a situazioni pericolose. È allora che cerca aiuto da suo fratello e dai suoi amici, per iniziare un’avventura insieme.

non vedo l’ora!! — spoiler della quinta stagione di ladyblognews (@ladyblognewss) 11 ottobre 2022

Amo Enola Holmes — TJ Radway (@tjradway7) 11 ottobre 2022

OMGGGGG NON ​​VEDO L’ORA — Alessio (@alexbutimhigh_) 11 ottobre 2022

C’è stato anche molto apprezzamento per il trailer.

Scelgono una buona canzone per il trailer. Non vedo l’ora di vedere il film — Ayşem (@emsaysem) 11 ottobre 2022

Curiosità: Sherlock non aveva una sorella. — pantaRei (@padavitos) 11 ottobre 2022

SONO COSI’ ECCITATA PER SHERLOCK ED ENOLA FARE SQUADRA! — pj ♡ dove è sersi (@winterseige) 11 ottobre 2022

Il primo è stato divertente. Non è stato un capolavoro, ma è stato divertente, e il modo in cui ha riff sul canone (selvaggiamente incoerente) di Holmes è intelligente. — Richard Nanian (@litprof2) 11 ottobre 2022

Bisogna vedere se la seconda parte andrà bene come la prima. Sembra che anche alcuni fan siano piuttosto scettici al riguardo.

Fusione solida, mostra qualcosa di buono? — BootlegPreacher (@Ducky511) 11 ottobre 2022

Pensi Enola Holmes 2 vedrà lo stesso successo del suo originale? Fateci sapere nei commenti.

Il post I fan di Millie Bobby Brown hanno tutte le diverse cose da dire su “Enola Holmes 2” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.