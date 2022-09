I fan di “Kengan Ashura” non vedono l’ora che la stagione 2 arrivi su Netflix dopo “una lunga e dolorosa attesa”

Con gladiatori, violenza e una trama ricca di suspense, Kengan Ashura è un mix perfetto di manga elettrizzanti. Ed ecco una buona notizia per i suoi amanti dei manga Netflix ha fatto un annuncio sulla serie manga giapponese Kengan Ashura. La prima parte è stata rilasciata sul servizio di streaming nell’ottobre 2019 con dodici episodi. Segue la serie Kengan Omega

Considerando il successo della prima stagione, i creatori del anime lo ha riportato per la stagione 2. Presto sarai in grado di trasmettere in streaming su Netflix.

L’annuncio della seconda stagione di Kengan Ashura entusiasma i fan

Netflix ha fatto l’annuncio ufficiale per la stagione 2 di Kengan Ashura su Twitter e uscirà da qualche parte nel 2023.

Dall’annuncio, però, c’è stata una reazione mista tra i fan. Mentre alcuni sono entusiasti del ritorno dell’anime su Netflix, altri sono delusi dalla data di uscita dell’anime, definendola una “lunga dolorosa attesa”

pic.twitter.com/3n1BjOLOf0 — Orco0 (@N7JVega) 31 agosto 2022

il momento che stavamo aspettando… Kengan Ashura Stagione 2 arriverà su Netflix nel 2023! pic.twitter.com/OCLpx2sJ2E — Netflix Anime (@NetflixAnime) 31 agosto 2022

Una lunga attesa DOLORE. — Truelhype (@Truelhype) 31 agosto 2022

Molti fan hanno risposto con “Andiamo” in eccitazione come riferimento del ritornello alla sigla dell’anime.

Andiamoooooo! — Um cara normal (@theashuraguy) 31 agosto 2022

Mentre un fan spera che la seconda stagione “ha molti episodi” poiché è in ritardo di rilascio.

Spero che ci saranno molti episodi soprattutto per quella trepida attesa — Jordan Evans (@Jordanevans_97) 31 agosto 2022

Yabako Sandrovich ha scritto la serie con l’illustrazione di Dorameon. La regia di Seiji Kishi è stata trasmessa in streaming prima online con l’episodio “Kengan”. Ohma sconfigge un Komada Shigeru molto più grande e mostra le sue abilità fin dall’inizio. Il cast della voce fuori campo include Kaiji Tang come protagonista dello show Ohma Tokita, Cho come Kazuo Yamashita, Jonah Scott come Lihito ed Erika Harlacher come Kaede.

Riepilogo della prima stagione dell’anime fino ad ora

Il manga di arti marziali è basato sul periodo Edo in cui ricchi mercanti e uomini d’affari assumevano gladiatori per combattere battaglie disarmate nelle arene, offrendo grandi premi. Una di queste organizzazioni è il gruppo Nogi. Il rappresentante dell’azienda Kazuo Yamashita una volta ha notato le abilità di Ohma. Lo assumono in cambio di denaro. Ma Ohma non si preoccupa dei soldi, ama solo combattere e vincere.

I maggiori CEO del Giappone prendono atto delle capacità di Ohma e lo invitano al Kengan Annihilation Tournament. Ma le cose si fanno intense mentre il gladiatore lotta con i lampi del suo passato e lui e il manager si chiedono quale sia l’intenzione dietro l’invito al torneo mentre la serie procede.

Solo la stagione 2 rivelerà cosa accadrà ora. Se non l’hai ancora visto, è disponibile su Netflix per lo streaming.

