I fan di “Julie and the Phantoms” continuano la campagna per la stagione 2

Le petizioni per salvare lo spettacolo musicale Netflix Julie and the Phantoms sono salite a oltre 200.000 negli ultimi giorni con una campagna altrettanto rumorosa che continua sui social media.

Per chi non lo sapesse, Julie and the Phantoms era la serie originale Netflix presentata per la prima volta a settembre 2020. La prima stagione di nove episodi dello show è stata creata da Dan Cross e David Hodge, sebbene Kenny Ortega fosse il grande nome associato al progetto.

Per tutto il 2021, si è parlato molto poco dello spettacolo a parte qualche indizio occasionale che le cose stavano accadendo dietro le quinte. Ci sono voci secondo cui al cast sono state estese le opzioni, ma quelle sono per lo più prive di fondamento. All’inizio c’erano anche dei colloqui per un tour mondiale, ma è probabile che siano stati tutti scartati anche ora.

Anche se lo spettacolo non aveva molte gambe quando è stato lanciato per la prima volta su Netflix (è sopravvissuto nella maggior parte dei primi 10 della regione di Netflix solo per circa 10 giorni), dove ha davvero scoperto che la vita era su YouTube.

Alcuni dei video su YouTube vanno da 13 milioni di visualizzazioni a 44 milioni di visualizzazioni.

Naturalmente, lo spettacolo è stato cancellato a dicembre 2021.

Quali campagne ci sono per salvare Julie e i Fantasmi?

La maggior parte del supporto per le campagne dei fan è sui social media. È molto difficile non vedere un bombardamento di messaggi sotto qualsiasi pubblicazione ufficiale di Netflix su Twitter o Instagram. La maggior parte utilizza variazioni di “#savejatp”, “#JulieAndThePhantoms” o “#SAVEJULIEANDTHEPHANTOMS”.

Molte delle campagne in realtà sono iniziate molto prima dell’eventuale cancellazione nel dicembre 2021. In effetti, la campagna principale su Change.org è stata effettivamente avviata a dicembre 2020 da Rebecca den Boer quando i fan hanno iniziato a innervosirsi per le prospettive future dello spettacolo.

La campagna, che il 19 gennaio ha superato le 150.000 firme, ha un semplice messaggio:

“Vogliamo la seconda stagione di Julie and the Phantoms. Questo spettacolo ha portato così tante persone così tanta felicità e ha ispirato così tanti a seguire i propri sogni. Vogliamo tutti davvero vedere di più di questo fantastico spettacolo, cast e troupe. Assicurati di utilizzare l’hashtag #wewantseason2jatp su Instagram”

Ci sono altre campagne che vanno da poche migliaia di firme a decine di migliaia.

Se non hai già firmato la petizione per salvare Julie ei Fantasmi, fallo subito! Se non hai già firmato la petizione per salvare Julie and the Phantoms, fallo subito!#JATP #JulieAndThePhantoms #SaveJATP #netflix =======>https://t.co/27hk6HChf4 pic.twitter.com/f3ZPos0RBv — RamonaLoveThePhantoms (@Sabrina68521353) 16 gennaio 2022

Tutto questo impallidisce in confronto ad alcune delle altre campagne di revival di Netflix fallite. Anne con una E rimane la più grande campagna di fan fino ad oggi con la sua petizione principale che ha superato 1,5 milioni di firme l’anno scorso.

Con quale probabilità funzionerà una campagna di fan per Julie and the Phantoms

È qui che dobbiamo essere portatori di cattive notizie.

Sebbene le campagne dei fan abbiano apparentemente funzionato in passato, se guardiamo Senso8 (che alla fine è stato ripreso per un film), Lucifero (che è stato ripreso due volte) e più recentemente Manifesto.

Detto questo, secondo Netflix si tratta sempre di numeri. In un post di The Hollywood Reporter, hanno parlato con Bela Bajaria di Netflix della campagna Manifest che ha affermato: “L’entusiasmo dei fan è sempre bello da vedere, ma in realtà non sono le e-mail o i tweet: era tutto sulla visualizzazione”, aggiungendo ” Per salvare uno spettacolo in questo modo, deve avere quella visione dei fan. Apprezzo la loro passione e il loro legame con i personaggi, ma la visione è la cosa che ha salvato lo spettacolo”.

Quindi, realisticamente, l’unico modo in cui potremmo vedere Julie e i Fantasmi tornare è con un’ondata di visualizzazioni o si presenta un’opportunità in cui i costi vengono ridotti. Sembra improbabile.

Julie e i Fantasmi potrebbero andare altrove?

Gli spettacoli di Netflix che vengono salvati altrove non sono del tutto insoliti. Il grande risveglio è arrivato quando Pop ha acquistato Un giorno alla volta (che successivamente ha cancellato dopo una sola stagione).

La casa naturale per Julie e i fantasmi sarebbe la Disney. Dopotutto, Kenny Ortega ha costruito lì la sua eredità con artisti del calibro di High School Musical.

Quali sono le prospettive di Kenny Ortega su Netflix?

Solo un altro progetto è veramente noto che ha il coinvolgimento di Kenny Ortega. Ci riferiamo a Zia Clause che è stata annunciata ormai da un paio d’anni. Non è chiaro dove sia in fase di sviluppo.

Vuoi vedere il rinnovo di Netflix Julie e i fantasmi? Fateci sapere nei commenti.