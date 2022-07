I fan di Grey Man soppesano il mistero dell’identità del vecchio

Andare Grande o andare a casa. Questo è il nome del gioco per Netflix con The Grey Man, un blockbuster da 200 milioni di dollari che vanta un talento serio alle spalle.

Lo streamer è diventato sempre più prolifico con i suoi contenuti cinematografici, offrendo finora alcuni degli sforzi più notevoli dell’anno. Tuttavia, il loro più grande successo arriva grazie ai fratelli Russo, il duo di registi meglio conosciuto per la regia Vendicatori: Infinity War e Fine del gioco.

I loro sforzi nell’MCU hanno più che dimostrato la loro capacità di dirigere un’audace stravaganza d’azione e The Grey Man offre un’impressionante selezione di calci piazzati.

Ryan Gosling interpreta “Sierra Six”, un assassino della CIA che viene braccato dalla sua stessa organizzazione dopo aver scoperto i segreti dell’agenzia. Il compito di eliminarlo è Lloyd Hansen di Chris Evans. Tuttavia, l’identità di un altro rimane un mistero, incoraggiando il pubblico a chiedere chi sia il vecchio in The Grey Man.

L’uomo grigio | Paul Abell/Netflix © 2022

Il vecchio tira le fila

Immergendosi nel mistero, ci viene in mente una scena in cui Lloyd parla con il direttore della CIA Denny Carmichael (Regé-Jean Page) e chiede se il “Vecchio” sa di essere stato assunto per affrontare Sierra Six. Tuttavia, il superiore di Lloyd non si rivolge a chi è il vecchio e dice semplicemente “le teste rotoleranno”.

È fortemente suggerito che il vecchio sia molto più in alto di Carmichael e l’agente della CIA Suzanne Brewer (Jessica Henwick) in seguito chiede a Carmichael la stessa domanda che ha fatto Lloyd: il vecchio lo sa?

Tuttavia, è implicito che mentiranno sull’assunzione di Lloyd per evitare ripercussioni.

L’uomo grigio | Trailer ufficiale BridTV 10173 L’uomo grigio | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/BmllggGO4pM/hqdefault.jpg 1018599 1018599 centro 13872

Gli spettatori di Grey Man reagiscono al mistero del vecchio

Alla fine del film non scopriamo mai a chi alludono.

Tuttavia, è stato suggerito che siano il vero cattivo e sicuramente il più potente in questo universo di The Grey Man.

Quindi, il pubblico ha reagito con teorie mentre alcuni hanno anche criticato il film per aver tralasciato la vera identità della misteriosa figura.

I due più avvincenti [shown below] suggeriscono che potrebbe essere il vero padre di Sierra Six – nel caso in cui sia effettivamente ancora vivo – o anche Suzanne Brewer.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La birraia Suzanne è sicuramente quella che tira le fila dietro le quinte (è la cosiddetta Oldman) #TheGrayMan — miranda ♡ (@mimmy_april_bae) 23 luglio 2022

Visualizza Tweet

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Lo script #TheGrayMan è troppo semplice. Dai @netflix! Avrà bisogno di più sostanza per la seconda rata. Come se suo padre fosse vivo, bene e la mente malvagia a cui continuano a riferirsi come il “vecchio”. Preparare @RyanGosling per questa vita, per tutta l’infanzia. 🤷🏿‍♀️ — Ciku Muiruri (@MissCiku) 25 luglio 2022

Visualizza Tweet

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #TheGrayMan dovrebbe essere un film stagionale! Dobbiamo conoscere il vecchio che dà gli ordini! non può finire così, è così bello che voglio di più! — ⚡️ (@thechargie) 23 luglio 2022

Visualizza Tweet

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Allora, chi era il “vecchio” in The Grey Man. — Smooth con esso (@coolkwels) 25 luglio 2022

Visualizza Tweet

Il sequel di The Grey Man è confermato?

Sì, The Hollywood Reporter riporta che Netflix ha ufficialmente confermato un sequel di The Grey Man.

Ryan Gosling e i registi del film – Joe e Anthony Russo – sono tutti pronti a riprendere i loro doveri nel seguito, mentre il co-sceneggiatore Stephen McFeely scriverà la sceneggiatura. Non solo, ma anche uno spin-off è stato confermato. Nasce un franchising!

Forse non è troppo sorprendente dato che il film è basato sull’omonimo romanzo del 2009 di Mark Greaney e ci sono oltre dieci romanzi nella serie che sono maturi per l’adattamento.

“Ci è piaciuto molto farlo”, ha detto in precedenza Joe Russo a Insider. “Amiamo il personaggio Amiamo il mondo. Ci piacerebbe farne un altro come registi perché ci piaceva nuotarci dentro”.

Bene, sembra che l’identità del vecchio possa essere rivelata nella prossima puntata.

The Grey Man è in streaming esclusivamente su Netflix.

In altre notizie, chi sono i Thunderbolts? Esplorati gli antieroi della Marvel