I fan di Genius “Stranger Things” conoscevano già il colore del poster di ogni personaggio in base alle location della stagione 4

Mostra come Cose più strane non sono per orologi senza cervello. La vera essenza dello spettacolo sta nel cogliere i molteplici riferimenti nello spettacolo, scegliere i minimi dettagli nei loro materiali promozionali e, naturalmente, discuterli ampiamente. Fortunatamente, Cose più strane i fan sono proprio questo. Dall’inizio dello spettacolo, i fan hanno sempre scoperto e dibattuto diversi dettagli dello spettacolo. E ora, con Cose più strane stagione 4 in arrivo, sono diventati esperti in esso.

Ora non solo trovano dettagli nascosti, ma sono diventati così esperti nel campo che ora stanno prevedendo in anticipo. Anche se l’uscita dei nuovi poster dei personaggi per la quarta stagione di Cose più strane solo poche ore fa, un vero fan sfegatato dello spettacolo aveva previsto il loro colore indietro nel tempo.

Un fan ha previsto i colori dei poster della quarta stagione di Stranger Things

Cose più strane ha sempre avuto un grande seguito di fan. Lo spettacolo è in circolazione da quasi cinque anni ormai e i fan lo adorano assolutamente. Sono diventati così bravi nelle teorie e nel sottolineare i dettagli che persino i fratelli Duffer hanno riconosciuto la loro intelligenza.

E anche questa volta i fan non hanno deluso i creatori dello spettacolo. Di recente, Netflix ha pubblicato i poster dei personaggi per la famiglia Byers, che sarà a Sunny California in questa stagione. Tutti e quattro i poster pubblicati hanno una tavolozza di colori simile a colori caldi che vanno con l’ambientazione della California.

Ma un particolare utente di Reddit lo aveva previsto molto prima che uscissero i poster. L’utente è stato persino elogiato da un altro appassionato dicendo: “Chiunque abbia detto Orange for California nell’ultimo post del poster lo ha capito!!!”

Come ha fatto a prevederlo?

Coloro che si stanno ancora interrogando sulla formula per risolvere questo caso particolare. Fondamentalmente, tutti i successivi poster dei personaggi che Netflix ha rilasciato ottengono il loro tema cromatico dal principale Cose più strane poster della stagione 4 pubblicato all’inizio di quest’anno.

Come puoi vedere, i poster di tutti i personaggi, inclusi Undici e Hopper, traggono ispirazione dal poster iniziale sopra.

Ora che una teoria dei fan ha avuto successo, sarà interessante vedere come reggono altre teorie come il nome del cattivo e il suo collegamento con un film del 1992.

Facci sapere tutte le tue teorie per Cose più strane stagione 4 nei commenti qui sotto.

Sarai in grado di trasmettere in streaming il primo volume di Cose più strane stagione 4 su Netflix da 27 maggio.

