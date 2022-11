I fan di Eagle Eyed trovano un’interessante discrepanza con Ryan Reynolds nel suo ultimo film, “Spirited”

Con l’annuncio di Piscina morta 3, il suo quarto figlio, una squadra di calcio, ed essere sfacciatamente se stesso. Più di recente, l’attore ha preso parte a un film musicale di Natale. E se sai qualcosa su Ryan Reynolds è che gli piace soprattutto mostrare i suoi film d’azione e il suo umorismo.

Ma Reynolds sta entrando in un nuovo punto di forza con il suo ultimo film di Natale, Spiritoso. Il film ha raccolto recensioni positive proprio come qualsiasi cosa che includa Ryan Reynolds e Christmas. Tuttavia, i fan hanno notato una discrepanza nel film delle vacanze.

I fan di Ryan Reynolds trasformano Sherlock Holmes dopo l’uscita di Spirited

La scorsa settimana ha visto l’uscita dell’iconico Canto di Natale in fase di rifacimento. Sean Anders ha messo tutto il suo genio al lavoro per raccontare sotto una nuova luce l’intramontabile romanzo di Natale di Charles Dickens. Interpretato da attori veterani come Ryan Reynolds e Sean Anders nei ruoli principali, il film natalizio segue un consulente dei media che ha la possibilità di riscattarsi durante la stagione allegra.

È tutto magico e musicale e, diversamente da qualsiasi altra cosa, finora hai visto Reynolds. Inoltre, Spiritoso è stato rilasciato su AppleTV + e sembra che Reynolds possa finalmente prendersi una pausa dalla visione Congelato per l’ennesima volta durante il Natale. Il film è uno dei primi film a tema natalizio quest’anno a ricevere un caloroso benvenuto dai fan. I fan del Lanterna verde l’attore in particolare è stato felicissimo di vedere l’attore affrontare qualcosa di nuovo. Sua moglie, Blake Lively, lo era.

Buona narrazione e spirito natalizio a parte, i fan hanno notato qualcosa che non tornava. Nella locandina del film, in cui Reynolds indossa il rosso e Will Ferell indossa un abito verde, i fan hanno notato che il Piscina morta l’attore ha la barba. Ma il problema è che per tutto il film di due ore, Reynolds non viene mai visto con la barba.

Sì. #Spirited è un divertimento gioioso, sciocco, perfettamente sincronizzato e meraviglioso. Guardabile per (e consigliato per) tutte le età. Ben fatto @VancityReynolds, @octaviaspencer, #WillFerrell e gang. pic.twitter.com/DujRSN3JLq — David Blue (@DavidBlue) 25 novembre 2022

Ciò non toglie che il film sia stato fantastico ma mostra quanto siano attenti i fan di Ryan Reynolds. La discrepanza potrebbe essere spiegata dato il fitto programma di Reynolds con tutte le diverse cose in cui ha messo piede. Indica anche che il poster del film è stato girato in un momento diversoe. Scopri se Reynolds ha riscattato il suo spirito Spiritoso su AppleTV+.

Ti piace la collaborazione tra Will Ferell e Ryan Reynolds? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

