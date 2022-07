I fan di Dragon Knight sperano già nella seconda stagione

DreamWorks Animation ha offerto al pubblico molti dei preferiti di famiglia nel corso degli anni.

Guardando indietro, uno dei più amati rimane Kung Fu Panda, che ha presentato agli spettatori il panda titolare di Jack Black, Po Ping, nel 2008.

Con un sacco di talento a bordo – e molto entusiasmo – è stato emozionante vedere un franchise iniziare a svilupparsi. Ora abbiamo avuto un certo numero di film, ma il titolo più recente è una serie chiamata Kung Fu Panda: The Dragon Knight.

Sviluppata da Mitch Watson e Peter Hastings, è in realtà la terza serie TV del franchise di Kung Fu Panda ed è stata presentata in anteprima su Netflix giovedì 14 luglio 2022. Ambientato dopo gli eventi di Kung Fu Panda 3, Po lascia la casa e intraprende una quest al fianco di un cavaliere di nome Luthera la Lama Errante.

Dopo aver lavorato rapidamente, alcuni hanno già rivolto le loro speranze a qualcosa di più con Kung Fu Panda: The Dragon Knight stagione 2.

Netflix né i creatori della serie hanno annunciato una stagione 2 per Kung Fu Panda: The Dragon Knight.

Non lasciare che questo ti scoraggi, però. È importante riconoscere che è probabilmente un po’ troppo presto per aspettarsi ancora notizie concrete sul rinnovo, poiché è stato rilasciato solo di recente.

Notoriamente, Netflix non rivela i dati di visualizzazione al pubblico e il modo per misurare il successo di uno spettacolo è vedere se e quanto in alto si classifica nelle prime 10 categorie di Netflix. Attualmente è presente nella categoria TV popolare in diversi territori, il che è sicuramente un segnale incoraggiante.

È probabile che Netflix monitorerà da vicino il pubblico per tutto luglio prima di determinare se lo spettacolo merita il rinnovo. Prevediamo che un annuncio potrebbe arrivare già ad agosto 2022.

Considerando che ora ci sono tre serie separate di Kung Fu Panda, d’altra parte, è possibile che The Dragon Knight non continui a favore di presentare al pubblico una nuova avventura a episodi.

I fan chiedono la stagione 2

Il pubblico chiede di più?

Di sicuro lo sono e alcuni fan hanno già espresso le loro speranze per la stagione 2 su Twitter. Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Mi ci sono voluti 3 giorni ma alla fine sono riuscito a finire #KungFuPanda #TheDragonKnight su Netflix. Anche se non è certamente Legends of Awesomeness, è uno spettacolo abbastanza decente. Spero di vedere presto una stagione 2! — Nadine Gonzales👩🏻‍💻👩🏻👸🏻 (@NaylaKodiak) 17 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Ho appena visto kung fu 🥋 panda 🐼 drago 🐉 cavaliere 🗡🛡 oggi e lo adoro ed è fantastico 👏 non vedo l’ora che arrivi la seconda stagione — Ed (@shieldmario) 14 luglio 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro kung fu panda: la stagione 1 del cavaliere del drago è stata fantastica, non vedo l’ora che arrivi la stagione 2 – Kung Fu Panda Fanboy (@KFP_Fanboy) 14 luglio 2022

‘Penso che continui’

Durante una recente conversazione con Coming Soon, al produttore esecutivo di The Dragon Knight Peter Hastings è stato chiesto se fosse ancora interessato a fare di più nel mondo di Kung Fu Panda:

“Per me, Po è davvero il motore di questa cosa, ed è un personaggio fantastico. È solo uno di quei personaggi che diventa così ben sviluppato e con cui le persone acquisiscono familiarità, che puoi dire: ‘E se Po aprisse uno studio di Kung Fu? E se Po acquista una nave da crociera? E se Po [does this]?’”

Ha aggiunto: “Ed è come se, se hai familiarità con un personaggio divertente, pensi che potrebbe funzionare. Potrebbe esserci qualcosa lì. Potrebbe farlo…’ È come, ‘come ci divertiremo di più con questo personaggio?’ Sai? Quindi penso che vada avanti”.

Kung Fu Panda: The Dragon Knight è ora in streaming su Netflix.

