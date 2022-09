I fan di Cobra Kai reagiscono al cameo a sorpresa della quinta stagione di Tyron Woodley

Da quando Cobra Kai è arrivato per la prima volta sugli schermi nel 2018, lo spettacolo è diventato un fenomeno globale, in particolare dopo il suo passaggio a Netflix prima della stagione 3.

La serie ha visto diversi volti familiari dei film di The Karate Kid riprendere i loro ruoli mentre la popolarità dello spettacolo gli ha permesso di attirare alcuni volti familiari per recitare in apparizioni cameo.

La stagione 5 non è stata diversa poiché i fan di Cobra Kai non hanno perso tempo a sottolineare l’inaspettato cameo dell’ex campione UFC Tyron Woodley.

Cobra Kai: Stagione 5 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11213 Cobra Kai: Stagione 5 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/sUR9PYwlNaA/hqdefault.jpg 1092192 1092192 centro 13872

Chi interpreta Tyron Woodley in Cobra Kai?

Tyron Woodley interpreta Sensi Odell nella quinta stagione di Cobra Kai.

Il personaggio è uno dei tanti nuovi arrivati ​​nell’episodio 6, Ouroboros, poiché Terry Silver recluta una schiera di nuovi sensei per gestire il suo impero Cobra Kai in espansione.

Dopo la sua introduzione nell’episodio 6, Woodley appare come Sensei Odell in ogni episodio fino alla fine della stagione, aiutando ad addestrare gli studenti nel tipo di karate di Cobra Kai e fungendo da scagnozzo per Terry Silver.

Cobra Kai © Netflix

Anche il collega combattente UFC è protagonista

Insieme a Woodley, anche il collega combattente UFC Stephen “Wonderboy” Thompson ha un breve ruolo nella quinta stagione di Cobra Kai mentre interpreta Sensi Morozov.

Il ruolo è il debutto come attore di Stephen Thompson, mentre Tyron Woodley ha una serie di precedenti esperienze di recitazione con apparizioni in Straight Outta Compton, Hawaii Five-0, Cut Throat City e ruoli acrobatici in Olympus Has Fallen e The Equalizer 2.

I cameo di Woodley e Thompson in Cobra Kai sono stati anticipati per la prima volta nel dicembre 2021 quando la coppia è apparsa in The MMA Hour.

Parlando nello show, Stephen ha rivelato che lui e Tyron hanno messo da parte la loro passata rivalità per il loro lavoro sulla serie: “Ho chiacchierato con lui [Woodley] non molto tempo fa, facendo alcune cose di Cobra Kai.

“Non posso davvero rivelare troppo, ma eravamo lì in giro e sì, il manzo è stato schiacciato.

“Da allora, è fantastico e divertente stare con lui mentre eravamo lì. Non sono riuscito a uscire con lui molto, ma mentre eravamo lì sul set.

Cobra Kai © Netflix

I fan di Cobra Kai reagiscono al cameo di Tyron Woodley

La star dell’UFC potrebbe non avere il ruolo più importante nella stagione 5 di Cobra Kai, ma ciò non ha impedito ai fan di notare il suo cameo, con molti che si sono rivolti ai social media per pubblicare le loro reazioni.

Un fan su Twitter ha dichiarato: “Non posso credere che Tyron Woodley sia nella quinta stagione di Cobra Kai”.

Mentre questo fan confuso ha aggiunto: “Che diavolo ci fa Tyron Woodley in Cobra Kai?”

“Quando ho visto Tyron Woodley nel nuovo cobra Kai, ho gridato “AYYYOOO” così forte che gli elfi sono probabilmente tutti svegli”, ha commentato questo spettatore entusiasta.

Questo fan ha scritto: “Dannato Tyron Woodley è passato dall’essere campione dei pesi welter a un personaggio di sfondo in Cobra Kai”.

Un altro fan ha detto: “Vedere Tyron Woodley su Cobra Kai ha davvero impresso quanto sia fantastico quello spettacolo”.

E infine, questo utente di Twitter ha commentato: “Ho appena visto la quinta stagione di Cobra Kai che stagione è stata. Non riesco a credere che ci fosse Tyron Woodley”.

Cobra Kai © Netflix

La quinta stagione di Cobra Kai è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 9 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, SPOILER: Johnny muore nella stagione 5 di Cobra Kai?