I fan di Cobra Kai puntano su personaggi diversi per chi può battere Terry in uno scontro uno contro uno

L’anno scorso abbiamo avuto una delle più grandi sorprese della nostra vita. Il più famoso dei cattivi di Karate Kid si è fatto strada nel Cobra Kai serie. Sì! Stiamo parlando del Terry Silver dalla coda di cavallo bianca. Terry è stato il cattivo principale dell’ultimo film di Karate Kid e alla fine della quarta stagione è diventato rapidamente il cattivo principale dell’originale Netflix.

Terry è una bestia quando si tratta di combattere. È uno dei migliori combattenti dello spettacolo. Quindi, naturalmente, i fan di Cobra Kaiche lanciano sempre i personaggi in ipotetiche lotte tra loro, vogliono sapere chi è abbastanza degno da battere Terry.

Vediamo chi sceglie il popolo come possibile contendente contro Terry Silver.

Chi batterà Terry Silver in Cobra Kai?

Se c’è un fenomeno emerso dall’avvento dei servizi di streaming, è la pratica di discutere di spettacoli online. Mai prima d’ora nella storia dell’umanità le persone erano così assorbite dagli spettacoli come lo sono ora.

I fan di una serie non lasciano l’opportunità di discutere anche la più piccola delle cose dei loro programmi preferiti. E ora un utente Reddit, u/CobraKaiFan69420 ha pubblicato una domanda che ha ricevuto un sacco di risposte.

L’utente ha pubblicato la domanda chiedendo quale personaggio potrebbe battere Terry in un combattimento uno a uno.

Le risposte alla domanda sono di natura ampia, con molti che pensano che potrebbe non esserci nessuno che potrebbe battere Terry da solo. Tuttavia, il più popolare tra tutti i personaggi era Ralph Macchio‘S Daniele La Russo.

Alcuni dei commenti lo sono.

“Daniele. A causa di Miyagi-Do. Solo che penso che se si affrontano in questa stagione, sarà troppo emotivo e quella sarà la sua rovina. Silver è già stato battuto, Johnny. E Silver è meglio di Kreese.

“Solo se Daniel fa l’arto che Chozen gli ha insegnato.”

“Nessuno, è un lavoro di squadra o un fallimento”.

“Daniel per via di Miyagi-do. Johnny e Kreese potrebbero farlo insieme se avesse l’elemento sorpresa.

Terry non ha ancora litigato con nessun personaggio Cobra Kai. Forse vedremo un chiaro vincitore nella quinta stagione dello show.

Quale personaggio pensi possa battere Terry? Facci sapere le tue risposte nei commenti.

