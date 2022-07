I fan di Bridgerton hanno preso in giro con la stagione 3 e la trasformazione “glow up” di Penelope

Stiamo ancora superando la serie 2 di Bridgerton, ma le riprese della serie 3 sono già iniziate e il bagliore di Penelope è in pieno svolgimento.

Il cast della volgare serie Regency di Netflix Bridgerton si alterna per fare il gesto del cambio dito dal finale della serie 2. Uno per uno, due dita diventano tre ed è confermato: sono iniziate le riprese della serie 3. Se ciò non fosse abbastanza eccitante, l’ultima clip mostra Colin (Luke Newton) che entra nella carrozza di Penelope (Nicola Coughlan). E se hai letto i libri, saprai cosa ti aspetta.

Annuncio delle riprese della serie 3 di Bridgerton. Dal canale YouTube ufficiale di Netflix.

Una trasformazione?

Beh, non sarebbe una nuova serie di Bridgeton senza una sorta di bagliore, vero? Tutti si sono affrettati a notare il bagliore di Anthony dalla serie 1 alla 2 (Le basette se ne sono andate molto volentieri!). Ora, non è solo il turno di Colin, ma anche di Penelope. E le persone se ne sono già accorte…