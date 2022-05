I fan di Bridgerton disapprovano la trama di Penelope della terza stagione, ma non perché penseresti

Questo va ai lettori. Basato sul finale della seconda serie, era d’obbligo che la terza stagione di Bridgerton si concentrasse sulla storia d’amore di Penelope con Colin. Sì, la pettegola.

Proprio come il libro, la serie continuerà a concentrarsi sul terzo fratello Benedict, il secondo più anziano della famiglia Bridgerton. La prima serie si è concentrata su Daphne e Simon, mentre la seconda si è tuffata nella storia di suo fratello maggiore. Anthony con Kate sono stati i protagonisti della recente uscita, ma i piani per la terza serie non prevedono Benedict.

Siamo spiacenti Benedict Stans, Bridgerton ha implementato le modifiche. Ciò significa che la trama del terzo libro incentrata sull’interesse amoroso di Benedict sarà probabilmente spostata in un’altra stagione.

“È il momento di brillare per Polin!”

Dalla prima stagione, era chiaro che Penelope provava dei sentimenti per il terzo fratello maggiore di Bridgerton. Tuttavia, proprio alla fine della seconda stagione, lo ha sentito dire che non l’avrebbe mai sposata. Ahia.

Proprio per questo motivo, i fan della serie sono entusiasti di saperne di più sulla transizione di Penelope Featherington e Colin Bridgerton da amiche a amanti. Se questo è ciò che accadrà davvero.

La notizia che conferma la trama è stata pubblicata dall’account Twitter di Netflix, dove una delle sezioni della lettera recita:

Carpool Karaoke | Trailer ufficiale della quinta stagione | Apple TV+

“Questo autore può confermare che la prossima stagione seguirà nientemeno che la relazione in erba tra il signor Colin Bridgerton e una certa Miss Penelope Featherington.”

Impossibile caricare questo contenuto

È tempo di #Polin di brillare! Nicola Coughlan ha rivelato all’evento FYSEE di Bridgerton che dopo aver mostrato la storia da nemici a amanti di #Kathony, la terza stagione rivelerà come (o se…) Penelope e Colin passano da amici ad amanti! pic.twitter.com/dhEJgitWFA — Netflix (@netflix) 16 maggio 2022

I fan hanno parlato: “Merita qualcuno migliore di Colin”

BRIDGERTON LUKE NEWTON come COLIN BRIDGERTON nell’episodio 106 di BRIDGERTON Cr. LIAM DANIEL/NETFLIX © 2020

Per quanto bello e interessante possa sembrare e gli spedizionieri Polin sono al settimo cielo per le notizie, altri non lo sono così tanto.

In effetti, Penelope merita la sua storia d’amore. Tuttavia, la notizia ha ricevuto reazioni contrastanti da parte dei netizen, che credono che meriti qualcuno di meglio.

Un fan ha twittato: “Sono l’unico a non fare il tifo per Penelope e Colin?? Dopo il suo dannato comportamento nel finale di stagione, Penelope merita qualcuno molto meglio di lui. Ed è un rude b****.”

“Non sono così entusiasta per la prossima stagione di Bridgerton come Penelope non è il mio personaggio preferito, ma si merita qualcuno meglio di Colin non l’ha mai resa una priorità assoluta,” un secondo ha scritto.

Il destino sconosciuto di Lady Whistledown

Inoltre, non dimentichiamo che dietro Lady Whistledown c’è Miss Featherington.

Nonostante abbia quasi rivelato la sua identità nella prima e nella seconda stagione, Penelope Featherington è riuscita a mantenere il suo segreto come pettegolezzo anonimo della colonna “the ton”.

Ora che la terza stagione si concentrerà solennemente sul suo personaggio, significa che la sua identità verrà rivelata o sostituita? Solo il tempo lo dirà.

Impossibile caricare questo contenuto

Concordato. Se hanno la storia d’amore tra Penelope e Colin nella stagione 3, non tutti conosceranno l’identità di Lady Whistledown prima della stagione 4? Come funzionerà? — Stav (@stavieb) 17 maggio 2022

Altri spettatori di Bridgeton hanno sottolineato che la serie ha perseguitato la salute mentale di Penelope e la sua sensazione di essere stata esclusa facendo coppia con Colin, facendo solo cadere la sua rete di sicurezza di essere Lady Whistedown.

Impossibile caricare questo contenuto

Quello che non capisco di Bridgerton è che se davvero cercano di risolvere l’angoscia mentale di Penelope e di farla sentire amata e accettata, Lady Whistledown non esisterà più. Qualcun altro assumerà il ruolo? — 🌞Elio Rame si sente gelatinoso🌞 (@blueislazy) 17 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto

questa è una pessima idea e viene da qualcuno che li ama. la maggior parte del pubblico non ha simpatia per la penna sulla scia di s2, quindi entrare direttamente nella sua storia d’amore senza che lei provi a riscattarsi prima causerà un enorme calo di spettatori https://t.co/RJxn2qwdTI — Cassie (@porterbowen) 16 maggio 2022

In altre notizie, SNSD conferma il ritorno del 2022 con tutti i membri di Girls’ Generation e il nuovo album