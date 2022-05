I fan di Brelly manifestano il trailer della stagione 3 di The Umbrella Academy dai suggerimenti scartati, ma il fuso orario è confuso

Netflix ama interagire con i suoi fan. Puoi trovare Netflix che twitta e commenta molto i suoi fan. E adorano anche stuzzicare i loro fan ogni volta che stanno per arrivare grandi novità. E se c’è un aggiornamento di cui tutti i fan hanno bisogno, lo è L’Accademia degli Ombrelli trailer della terza stagione. La nuova stagione sta per uscire il prossimo mese! E non abbiamo ancora un trailer.

Ma recentemente, tre immagini totalmente casuali sono stati pubblicati dall’account Twitter ufficiale di The Umbrella Academy e i fan stanno già manifestando un trailer basato sugli indizi nelle immagini. Ma una grande domanda rimane ancora senza risposta: quando?

Vediamo perché i fan sono entusiasti e confusi L’Accademia degli Ombrelli trailer della terza stagione.

Il trailer della terza stagione di The Umbrella Academy sta per uscire?

Abbiamo un altro pezzo d’arte chiave per Netflix L’Accademia degli Ombrelliquesta volta con un sveglia che legge “7:00,” indicando che il trailer sarà rilasciato giovedì 19 maggio alle 7:00 PT/10:00 ET.

Con la terza stagione dell’adattamento Netflix di Gerard Way e Gabriel Ba L’Accademia degli Ombrelli a poco più di un mese di distanza, potremmo avere un suggerimento su quando riceveremo un teaser o un trailer più lungo?

Nelle tre immagini chiave pubblicate all’inizio di oggi. Il primo ha dei bagagli con “5” ben visibile su una delle serrature del quadrante. Abbiamo la chiave di una stanza al Hotel Obsidian nel secondo pezzo, e il numero chiave è “19”? Un trailer in arrivo giovedì 19 maggio?

i numeri dicono 5/19, 7:00. Manifestare un trailer in tre giorni! pic.twitter.com/QNhRTAFIHX — aris (@aeristea) 16 maggio 2022

I fan dello show sono davvero entusiasti della speculazione che un nuovo trailer possa essere rilasciato in soli tre giorni. Tuttavia, sono sconcertati dal fuso orario e dall’ora in cui cadrà il trailer.

Hanno anche sollevato la loro confusione su Twitter. Ecco alcuni dei tweet

OK SO TRAILER ALLE 7 DEL 19/05?? — brooklynn ︎ (@CAMBOYS_SOLITA) 16 maggio 2022

Aspetta, sono confuso come stai ottenendo 5/19 WHEREEE — feiram33 (@R_g0527) 16 maggio 2022

brelly, per favore, smettila di essere criptico, non sono abbastanza intelligente per questo — carla ︎ odia lolleh (@hopelessheqrts) 16 maggio 2022

Brelly, mi stai stressando — Rhi (@yelenasumbrella) 16 maggio 2022

I fan del successo Netflix Original hanno atteso pazientemente l’uscita del nuovo trailer per la terza stagione. E ora che sono così vicini a ottenerne uno, sono sicuramente “stressati” su quando uscirà.

Quali sono le tue previsioni? Quando uscirà il nuovo trailer L’Accademia degli Ombrelli uscita della stagione 3? Facci sapere le tue risposte nei commenti.

A differenza del trailer, lo sappiamo per certo L’Accademia degli Ombrelli la stagione 3 inizierà lo streaming su Netflix su 22 giugno.

