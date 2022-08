I fan denunciano un grave difetto nel personaggio di Hawk da “Cobra Kai”

I personaggi dentro Cobra Kai si sono mostrati importanti trasformazioni durante tutte le stagioni. Alcuni di loro sono diventati più morbidi, mentre altri si sono lasciati governare dal potere dell’eccessiva sicurezza. Hanno distrutto molte cose e relazioni creandone anche di nuove. Tuttavia, uno Cobra Kai personaggio che ha mostrato la maggior parte delle variazioni è Falco alias Eli. È diventato il bullo dimenticando i giorni in cui era solito essere vittima di bullismo. E ora, pochi giorni prima dello streaming della quinta stagione, i fan gridano il principale difetto nel personaggio di Hark.

Hai notato questo grave difetto in Hawk in tutto Cobra Kai?

Con diversi capelli colorati e eccessiva sicurezza, Falcochi era Eli Moskowitz all’inizio, ha attraversato molte prove. Divenne persino la ragione del dolore e della miseria di qualcuno. Mentre dobbiamo ancora vedere cosa ha per lui la prossima stagione, i fan su Reddit ne hanno sottolineato uno importante difetto nel personaggio di Falco.

Hanno sottolineato La cicatrice di Hawk sopra le sue labbra. A causa della cicatrice, i suoi compagni di scuola lo prendevano in giro. Lo chiamavano persino con nomi strani. Ma con l’avanzare dello spettacolo, il la cicatrice sembra essere scomparsa sempre più.

Dalla prima alla quinta stagione, la scomparsa della cicatrice sopra le labbra di Hawk ha attirato l’attenzione di alcuni fan. Hanno anche cercato di elaborare alcune teorie. Uno degli utenti ha detto Johnny Lawrence sta urlando ha sostituito lo sfregamento meditativo della mano del signor Miyagi quando si tratta di guarigione. Alcuni fan hanno concordato con questa affermazione e hanno detto Le urla di Johnny devono averlo fatto sparire.

Mentre altri pensano che quando Hawk può permettersi per pagare il suo tatuaggio gigante e i colori dei capelli, è possibile che abbia pagato qualcuno anche per rimuovere la cicatrice. Anche se non viene mostrato mentre lavora da nessuna parte nello show, ma suo famiglia sembrava ricco. Sua madre gli regala un’auto nella stagione 2. Anche la sua casa è bella nella stagione 4.

“La mia teoria è che i suoi genitori erano così felici che è uscito dal suo guscio e ha fatto amicizia che gli hanno comprato la sua moto. Per quanto riguarda i tatuaggi… beh, in qualche modo ha ottenuto un documento d’identità falso, quindi probabilmente ha anche trovato un modo per ottenere uno sconto sul tatuaggio sulla schiena anche da “my boi Rico”, “ leggi una teoria di silentsaebyeok.

Tuttavia, un’interessante teoria riguarda il regolare abuso a cui è sottoposto Falco tra le lezioni di Karate e tutte le risse. Ma alcuni altri fan hanno portato le loro teorie a un altro livello, portando l’immagine di sé nella foto.

Lo aveva fatto notare un altro fan Le abilità di Johnny di curare l’asma di Miguel e di aiutarlo a superare la sua paralisi. Mentre questi fan hanno i propri pensieri su Hawk e le sue cicatrici, cosa hai da dire? Se hai notato qualcos’altro nello spettacolo, condividilo con noi nella casella dei commenti.

