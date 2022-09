I fan denunciano Netflix per non aver trattato i suoi spettacoli allo stesso modo, chiedono la promozione di Maya Hawke e Camila Mendes Starrer “Do Revenge”

Essendo una delle più grandi piattaforme di streaming al mondo, Netflix, per la maggior parte, riceve un’abbondanza di amore e apprezzamento dal pubblico. Tuttavia, dall’altra parte dello spettro, anche lo streamer non può sfuggire al contraccolpo dei fan. Internet è uno spazio spietato e non ha assolutamente paura di farlo chiama su Netflix se notano qualsiasi forma di ingiustizia. Di conseguenza, i fan hanno fatto esattamente questo per quanto riguarda il film in uscita, Fai vendetta, con Maya Hawke e Camila Mendes.

Dalla cancellazione dei loro programmi preferiti (Prima uccisione) alle sue nuove versioni con annunci, Netflix finisce abbastanza frequentemente dalla parte negativa del pubblico. Questa volta, i fan accusano il gigante streamer di non promuovendo l’imminente rilascio di Maya Hawke, Fai vendetta. Scopriamo cosa è successo esattamente.

I fan di Maya Hawke esprimono la loro delusione per Netflix

Recentemente, a Account fan di Twitter per il Cose più strane l’attrice Maya Hawke ha accusato Netflix di disuguaglianza. Secondo i fan, lo streamer non ha potenziato il film di Hawke che sarà presto presentato in anteprima Fai vendetta. Essi ritenere Netflix sta snobbando di proposito il filmcosì com’è “uno strano pezzo di media.“

netflix ancora una volta non promuove un media queer che sarà sulla loro piattaforma. DO REVENGE CON MAYA HAWKE E CAMILA MENDES uscirà il 16 settembre. pic.twitter.com/yWQuY8abcr — daily maya hawke do revenge era (@dailymayahawkee) 27 agosto 2022

Il conto del tifoso si sono incaricati di promuovere il film e allo stesso tempo ha denunciato il gigante dello streaming per il trattamento ineguale dei loro contenuti. Dato che Fai vendetta è impostato per premiere il 16 settembre, il pubblico è livido, poiché molti non sapevano nemmeno della sua esistenza. “Dobbiamo proteggere i media queer,” ha postato il fan sconsolato.

Anche alcuni utenti di Twitter che la pensano allo stesso modo ha sottolineato l’ipocrisia, dato che Netflix non esita affatto a promuovere i suoi show di punta, anch’essi interpretati dagli stessi attori. Camila Mendes interpreta Veronica Riverdalementre Hawke interpreta il ruolo di Robin Cose più strane. I fan si chiedono persino se la piattaforma abbia qualcosa contro le donne che amano le donne (WLW) AKA “saffici” contenuto. Ritengono che la piattaforma promuova solo pezzi queer”quando è MLM (Men Loving Men)”

I fan delusi si sono persino interrogati se dovrebbero supportare i media queer prodotti da Netflix. “Lo fanno ogni volta e ci facciamo male ogni volta,” ha pubblicato un utente Twitter sconsolato. Fortunatamente, loro ha deciso di sostenere e promuovere i pezzi queer fino a quando lo streamer non gli rende giustizia commercializzandoli nel modo giusto.

Era la mancanza di promozione per il film di Maya Hawke e Camila Mendes intenzionale o una svista? Pensi che il contraccolpo dei fan sia giustificato? Fateci sapere nei commenti. Fino all’uscita del film, puoi sempre guardarlo di nuovo Cose più strane per la straordinaria performance di Hawke nei panni di Robin.

