I fan dell’Umbrella Academy reagiscono al numero 5 (Aidan Gallagher) e alla relazione con il caffè

All’inizio di Accademia degli OmbrelliIl numero 5 era un ragazzo frettoloso che era sempre desideroso di usare i suoi poteri soprannaturali. Mentre la sua esperienza di viaggio nel tempo si rivela devastante e rimane bloccato nel corpo di un adolescente. A causa della sua mente super intellettuale, è spesso chiamato una piccola cosa mortale. Mentre è anche un abile assassino che può spezzare la testa alle persone in pochi secondi. Tuttavia, ha conosciuto la verità sull’apocalisse, quindi torna dai suoi fratelli per avvisarli. Il personaggio di Five Hargreeves incarnato da Aidan Gallagher è cresciuto nelle stagioni precedenti. Un uomo di 60 anni in uniforme scolastica è sicuramente quello che ha fatto L’Accademia degli Ombrelli una serie diversa. Vediamo cosa hanno da dire i fan su questo supereroe che è sempre pronto a versare un po’ di caffè sulle cose.

Aidan Gallagher ama sempre una buona tazza di caffè e The Umbrella Academy

In una recente foto condivisa dall’ufficiale Accademia degli Ombrelli su Twitter, hanno invitato i fan per un compito divertente. Nella foto, è stato visto posare per lo spettacolo in cravatta e abito. Sembrava simile all’abbigliamento che indossava tutto il tempo in accademia (abito scolastico di 13 anni). Il post affermava: “lascia cadere a se pensi che cinque debba ancora trovare una tazza di caffè decente.

Hanno chiesto ai fan di commentare questo ragazzo carino che è stato straordinario in questa stagione. Poiché amava bere il caffè nelle stagioni precedenti, tuttavia in questa stagione si è rivolto direttamente all’alcol. Bene, possiamo incolpare questo universo incasinato che aveva bisogno di qualcosa di più difficile per affrontarlo.

Twitter è inondato di tazze di caffè e opinioni dei fan su Aidan Gallagher

Aidan ha senza dubbio conquistato il cuore dei fan con il suo sarcasmo e la sua dedizione a scongiurare l’apocalisse. Vieni a vedere cosa scherzano i fan su Five Hargreeves su Twitter.

ora ha fatto ricorso alle vodka #mood — Five’s bff (@ysIwinter) 1 luglio 2022

perché non entrambi? — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 1 luglio 2022

Oltre al suo ruolo principale in L’Accademia degli Ombrelli, questo giovane attore è stato visto in altri spettacoli. Ha interpretato il personaggio di Nicky Harper nella serie televisiva Nicky, Ricky, Dicky & Dawn. È anche apparso in modo minore nella sitcom per famiglie americana Famiglia moderna. Quindi, vedendo il suo talento nello spettacolo, possiamo dire che Aidan ha molta strada da fare nel mondo del cinema. Tutte le stagioni dei fratelli Hargreeves ti aspettano solo su Netflix. Vai in streaming ora!

