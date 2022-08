I fan dell’NBA discutono su chi abbia portato “The Redeem Team” mentre LeBron James e Dwyane Wade si uniscono per produrre il documentario Netflix

Netflix documentari, in particolare i documentari sportivi, sono molto più interessanti e stimolanti. Questi espongono tutto il duro lavoro e la dedizione dietro i corpi più in forma dei giocatori e i migliori giochi a cui giocano. Pertanto, sono sempre più di quanto ci aspettiamo che siano. E ora, Netflix è pronto a fornire informazioni sui giocatori di basket in streaming La squadra di riscatto.

LeBron James e Dwyane Wade produrranno esecutivamente un documentario sul “Redeem Team” In arrivo su Netflix il 7 ottobre pic.twitter.com/AGA3eVWUJ5 – NBACentral (@TheNBACentral) 19 agosto 2022

Il duo iconico LeBron James e Dwyane Wade stanno producendo il documentario, che lo farà streaming il 7 ottobre su Netflix. Ma i fan di entrambi i giocatori hanno qualcos’altro da dire sull’evento. Continua a leggere per scoprire le opinioni contrarie dei fan.

L’iconico duo e The Redeem Team

La squadra di riscatto è un documentario in uscita sul Olimpiadi degli Stati Uniti 2008 squadra di basket maschile. Netflix e il Comitato Olimpico Internazionale stanno realizzando questo film in collaborazione con i produttori esecutivi. Il duo esemplare, LeBron James e Dwyane Wadeha preso il oro al Giochi di Pechino dopo 4 anni di caduta negli Stati Uniti bronzo al Olimpiadi di Atene.

Il documentario riguarderà la squadra il cui allenatore era Duke, Mike Krzyzewski. “Per me, quello è stato un grande anno, il 2008. Ho dovuto riscattarmi, perché tutti pensavano che avessi finito”, Wade dice del gioco del 2008. Wade ha avuto il punteggio principale di 27 punti in quel gioco. La squadra di riscatto si concentrerà sul meglio di ciò che riguardano le Olimpiadi. Mostrerà direttamente il interni del squadra e il Olimpiadi di Pechino 2008.

Wayne e LeBron sono due dei tanti nomi rispettabili nel campo. Una volta, hanno effettivamente cercato di uccidersi a vicenda e ora si sono uniti per produrre un documentario. Loro hanno un legame unico che i fan della NBA devono sapere. C’è stato un caso in cui Wade ha persino arrostito LeBron a un evento. Questo è il tipo di legame che condividono tra loro. Tuttavia, i fan di entrambi gli individui hanno le proprie opinioni su di loro.

I fan discutono su chi ha portato la squadra

NBA ha fatto molti dei giocatori leggendario, e come tali, LeBron e Wade sono nella conversazione da quando si sono uniti ancora una volta. Tuttavia, i fan non si stanno concentrando sulla partnership; invece, stanno discutendo su chi ha portato ‘La squadra di riscatto’ ora che ci sarà un documentario Netflix sul gioco del 2008.

Sei serio quando dici quello che stai dicendo con sicurezza, soprattutto il fatto che quando la squadra dei sogni ha giocato il mondo nel 92, letteralmente in questo non è nemmeno uno scherzo giocare ai civili come la concorrenza rispetto a quello che hanno giocato Kobe LeBron e Wade era solo su un altro livello — Anthony Briones Junior (@uknowutitis01) 19 agosto 2022

Wade farebbe meglio a ottenere tutto il merito che fa perché Wade calvo ha portato la squadra — Lil Trap AKA Young Timberlake (@liltrap305) 19 agosto 2022

Quelli veri sanno ma cercheranno di girarlo per Lebron come leader smh — Dan Tres (@DanTr3_) 19 agosto 2022

Lebron ha giocato 11 minuti a partita con i trash OG nel 2004. Nel 2008 ha segnato più punti di media di Kobe sulla metà dei tiri — G (@Gdaddy505) 19 agosto 2022

Cerchiamo di essere realisti e iniziamo ad ammettere ciò che i fan di @DwyaneWade sapevano già, era il miglior giocatore di quella squadra. pic.twitter.com/SWP8NmNr1X — Player Hater of the Year (@therealbadboy22) 19 agosto 2022

dang, spero che lebron abbia avuto come 22 mio fratello stava parlando di p888 — Kinos (@Kinos46402706) 21 agosto 2022

Anche se questo è il modo in cui i fan reagiscono e favoriscono il loro giocatore preferito, qual è la tua opinione al riguardo? Chi è il tuo giocatore NBA preferito? Condividi le tue opinioni sul prossimo documentario con noi nella casella dei commenti.

