I fan dell’horror si chiedono quanti anni abbia Leatherface dopo il nuovo trailer

Il cattivo dell’orrore, Leatherface, è caduto nella hall of fame dell’horror nel corso dei decenni – insieme a Michael Myers, Freddy Krueger e Jason Voorhees – e il montanaro felice della motosega sta per ricevere un lontano sequel.

Grazie al rilascio da parte di Netflix di un nuovo trailer per Il massacro della motosega nel texas, la comunità horror si sta ora chiedendo quanti anni abbia Leatherface durante il sequel.

L’iconico slasher di Tobe Hooper, Il massacro della motosega del Texas, è apparso sulla scena horror nel 1974 e da allora è diventato uno dei film più iconici del genere. Il personaggio di Leatherface ha anche ispirato una serie di sequel e spin-off, oltre alle apparizioni nei videogiochi.

Cattura assassini | Trailer ufficiale della seconda stagione | Netflix

BridTV

8130

Cattura assassini | Trailer ufficiale della seconda stagione | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/4bDV_8G6fBM/hqdefault.jpg

948500

948500

centro

I fan dell’horror si chiedono quanti anni abbia Leatherface

I fan hanno notato come un personaggio di ritorno nel franchise abbia affermato di aver aspettato più di 50 anni per affrontare Leatherface, ma quanti anni ha il cattivo?

Impossibile caricare questo contenuto

“Cinquant’anni che aspetto questa notte” QUANTI ANNI HA LA PELLE — xyz (@LouisFromTexas) 1 febbraio 2022

Anche l’attore e scrittore Aaron Pruner ha dovuto entrare in azione per porre la stessa domanda.

Impossibile caricare questo contenuto

Se il nuovo film Texas Chainsaw Massacre è un sequel diretto del film originale del 1974, quanti anni ha Leatherface adesso? — Aaron Pruner (@AaronFlux) 31 gennaio 2022

Un altro fan ha eseguito una rapida matematica per concludere che Leatherface dovrebbe essere tecnicamente troppo vecchio per far oscillare una motosega tutto il giorno.

Impossibile caricare questo contenuto

Domanda veloce. Quanti anni HA Leatherface? Gunnar aveva 27 anni quando interpretò il ruolo nel 1974… quindi anche se diciamo che Leatherface ne aveva 20 nell’originale, ne avrebbe 68. È molto potere per un 68enne. #TexasChainsawMassacre #Leatherface — Joseph Fotinos (@josephfotinos) 1 febbraio 2022

Discussa l’età di Leatherface nel sequel di Netflix

Il massacro della motosega del Texas la pagina dei fan afferma che Leatherface, il cui vero nome è Jedidiah Sawyer, è nato nel 1947.

Passando a questa data, possiamo concludere che Leatherface aveva 27 anni nel film originale del 1974 di Hooper.

Con il nuovo trailer di Netflix che conferma che il sequel è ambientato 50 anni dopo il film originale, questo rende Leatherface 77 anni nel capitolo attuale.

Immagine da Netflix.

Trailer del massacro della motosega del Texas di Netflix

Il primo trailer del sequel di Netflix cattura sicuramente l’atmosfera dell’originale di Hooper, che inizia in un campo baciato dal sole dove l’assassino dalla faccia di pelle in questione fa il suo attacco.

Il sequel accoglierà una nuova band di giovani personaggi che avranno la loro giusta quota di inseguimenti con Leatherface, ma il film accoglie anche Sally Hardesty (Olwen Fouéré), l’unica sopravvissuta agli eventi del 1974.

Il trailer promette anche che questo sequel sarà cementato nella cultura sveglia, per quanto riguarda la scena in cui Leatherface viene filmato da un gruppo di adolescenti che minacciano di “cancellarlo”.

Di Jo Craig – [email protected]

Texas Chainsaw Massacre uscirà il 18 febbraio 2022 su Netflix.

In altre notizie, RRR: data di uscita nelle sale confermata dai produttori dopo molteplici ritardi