I fan della squadra di casa sono stati felicissimi per il cameo stellare di Sean Payton

Sport, commedia e Kevin James? Sì, siamo venduti.

La squadra di casa è disponibile per lo streaming tramite Netflix mentre parliamo e segue Sean Payton mentre torna a casa dopo la sua squalifica dai New Orleans Saints.

Concentrandosi su di lui che si riconnette con suo figlio attraverso il calcio, offre sia risate che cuore in egual misura.

Vanta persino l’apparizione dell’uomo dietro la storia vera in persona, Sean Payton…

Squadra di casa | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

7276

Squadra di casa | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/xppbyXSxPlo/hqdefault.jpg

923447

923447

centro

13872

Il cameo di Sean Payton è stato esplorato

Mentre Kevin James interpreta la parte di Sean Payton in Home Team, Payton stesso appare in un cameo verso la fine del film.

Il cameo arriva dopo che Payton è tornato ai New Orleans Saints dopo la sua squalifica. Payton appare come un custode del Superdome di nome Lionel, con il nome che probabilmente funge da cenno a un vero custode con lo stesso nome, che purtroppo è morto a causa del Covid.

Il personaggio di Payton pronuncia la frase “abbiamo davvero fatto schifo senza di te”, che ora appare agrodolce alla luce del recente ritiro di Payton.

La carriera di Sean Payton dopo la squadra di casa

Dopo “Bounty-gate”, in cui i New Orleans Saints sono stati accusati di aver assegnato taglie ai giocatori avversari, Payton è stato sospeso dal suo ruolo di capo allenatore nel 2012.

Tuttavia, nel 2013 è stato reintegrato nella sua posizione, a seguito di un’indagine. Al suo ritorno, Payton ha dichiarato in una dichiarazione a ESPN: “Sento che abbiamo imparato dai nostri errori e siamo pronti ad andare avanti”.

All’inizio di quest’anno, Payton ha annunciato che si sarebbe ritirato dai New Orleans Saints dopo i suoi 15 anni di carriera come capo allenatore. L’annuncio ha reso il suo cameo in Home Team ancora più straziante per i fan.

I fan reagiscono a un cameo “piuttosto fantastico”.

I fan si sono rivolti a Twitter per esprimere la loro gioia nel vedere Sean Payton nella squadra di casa, con uno che ha commentato la trasformazione di Payton nella sua parrucca: “Sean Payton è irriconoscibile nel suo cameo come custode di nome Lionel nel film con Kevin James”.

Un altro ha scritto: “Ho appena visto il film Home Team su Sean Payton. Tutto quello che posso dire è che è stato un bel film. Devo dire che Sean Payton fare un cameo è stato davvero fantastico.

Impossibile caricare questo contenuto

Ho appena visto il film Home Team su Sean Payton. Tutto quello che posso dire è che è stato un bel film. Devo dire che Sean Payton fare un cameo è stato davvero fantastico. 💪⚜️ — Holmer B (@Papabz34) 29 gennaio 2022

Infine, un altro fan ha condiviso il suo apprezzamento per il cameo di Payton: “La squadra di casa è stata fantastica. Kevin James è stato davvero bravo e anche il cameo di Sean Payton è stato fantastico”.