I fan del gioco ‘Resident Evil’ si sbarazzano del trailer della serie live-action di Netflix, non mi piacciono i doppi Mi piace

Come ti sentiresti se il tuo gioco preferito diventasse uno show televisivo? Bene, i fan di Resident Evil non sembrano essere molto contenti dell’imminente adattamento Netflix ha recentemente rivelato i dettagli della sua prossima serie live-action originale Netflix Cattivo ospite Su Netflix Geeked Week 2022. La serie è basata su a gioco con lo stesso nome, lanciato nel 1996, e da allora ha avuto vari sequel di videogiochi, romanzi e un popolare franchise di film. Con tale popolarità, cosa è andato storto con il prossimo spettacolo?

Trailer originale Netflix di Resident Evil e altro ancora

Netflix rivela i dettagli della serie, che ha diversi mostri. Il trailer rivela due trame disfarsi simultaneamente. Uno segue le vite di Jade e Billie Wesker e il secondo si concentra su la Corporazione Ombrello esperimenti con DNA, insetti, sangue e altro. La Umbrella Corporation sta evidentemente cercando di salvare il mondo, ma ci riesce? Diamo un’occhiata al trailer.

Sembra che gli showmaker abbiano cercato di portare l’essenza del gioco originale, ma in qualche modo non sono riusciti a trattenere il loro istinto di dare il proprio tocco creativo ad esso. Mentre il tono dello spettacolo sembra intenso e serio, che include spargimenti di sangue e sofferenza, non ha solo zombi. Il trailer espone cani zombi e ragni giganti, proprio come l’originale.

Dopo aver visto il trailer, i fan hanno reagito anche alla trama, all’ambientazione e ai personaggi.

I fan amano e odiano il trailer

I fan hanno reazioni contrastanti allo spettacolo. Alcuni sono entusiasta sulla serie in uscita mentre altre lo sono deluso. Si aspettavano il ambientazione che gli zombi siano claustrofobici e non in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la serie Netflix di Resident Evil; Resident Evil è il migliore quando è un’esperienza intima e claustrofobica. Non appena lo trasformi in un film sull’apocalisse di zombi in tutto il mondo, tutto ciò che hai fatto è creare uno spettacolo di zombi generico. — Bibliotecario Miskatonic (@MiskatonicL) 7 giugno 2022

Alcuni fan hanno mostrato la loro totale delusione tramite tweet come questo.

Potrebbe arrivare il giorno in cui verrà realizzato un buon adattamento videoludico live-action, ma non è questo giorno! #ResidentEvilNetflix #ResidentEvil pic.twitter.com/cGGbjfYtaT — Comandante Wood (@ChrisWood1821) 7 giugno 2022

Mentre prendersi gioco del trailer, uno di loro ha twittato che non si aspettava nulla, eppure è deluso.

Guardare il trailer della serie #ResidentEvilNetflix dopo Welcome to Raccoon City mi ha fatto pensare: pic.twitter.com/Y0cHM26QsX — ZombiesmasherCosplay *COMMISSIONI APERTE* (@ZombiesmasherC1) 6 giugno 2022

Non tutti odiavano il trailer. Alcuni amanti del thriller hanno mostrato il loro anche l’eccitazione. Hanno elogiato gli sforzi e hanno twittato questo:

La nuova serie Resident Evil, su Netflix, sembra incredibile. #ResidentEvil #ResidentEvilNetflix — T1 lopes (@lopesmorrenofim) 6 giugno 2022

Uno di loro aveva un modo divertente di esprimerla entusiasmo per la serie.

*Pensi che sia acqua che stai bevendo in questo momento?* So di essere solo ma non mi interessa. Non vedo l’ora! #ResidentEvilNetflix pic.twitter.com/Gbu8F8fnk9 — Black Gekikara (@Black__Gekikara) 2 giugno 2022

È comprensibile che non a tutti piaccia tutto ciò che è in streaming. Quindi, ora non ci resta che aspettare Cattivo ospite sarà disponibile il 14 luglio 2022, per vedere e vedere come è andata a finire. Cosa hai da dire a riguardo? Ti è piaciuto il trailer finora?

Il trailer post “Resident Evil” dei fan del gioco Thrash Netflix Live-Action Series, Non mi piace Il doppio Mi piace è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.