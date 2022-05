I fan del franchise di Resident Evil distruggono il teaser della serie live-action di Netflix con 6 antipatie e commenti

Mentre molte delle famose serie Netflix e film come Bridgerton, Stranger Things e The Power of the Dog hanno ricevuto molti elogi dai fan, ce ne sono molti che semplicemente non si sono adattati a loro. Cowboy Bebop è un esempio di un progetto molto atteso che ha dovuto essere cancellato subito dopo la sua uscita a causa delle recensioni negative. The Harder They Fall è stato uno dei progetti più attesi di Netflix nel 2021. Nonostante il cast corale che non è mancato, il film di certo non è stato all’altezza del bar che i fan avevano in mente per questo. Per quanto riguarda l’ultima aggiunta su Netflix, un sequel della serie Resident Evil, la reazione a questo particolare progetto non è stata eccezionale fin dall’inizio.

Perché ai fan non piace così tanto Resident Evil di Netflix?

Non importa quanto ti piaccia un certo libro, gioco o franchise, dopo un po’ diventa insopportabile. Friedrich Nietzsche sapeva certamente cosa stava succedendo quando disse “o muori da eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare un cattivo”. O vediamo un franchise arrivare a una fine soddisfacente, come The Avengers, Harry Potter o Il Signore degli Anelli, o lo guardiamo esagerare di volta in volta finché non inizia a infastidirci.

Il gioco originale Resident Evil di Capcom ha oltre 7 versioni. La serie di film che ha reso popolare il gioco tra il pubblico occidentale aveva originariamente 6 film, a cui è stato aggiunto in seguito un film d’animazione. Aggiungi a questo elenco due serie televisive e un merchandising infinito e inizi a capire perché i fan iniziano ad averne abbastanza della serie. L’ultimo progetto, Resident Evil su Netflix, ne è la prova. Invece di essere il benvenuto, il teaser della serie ha 6 antipatie per le figure e una sezione di commenti piena di troll.

Rispetto ai soli 34.000 Mi piace, i Non mi piace sul teaser si attestano a ben 167.000 entro le prime 48 ore dalla sua uscita. Questi numeri, insieme a una sezione di commenti che sembra non avere nulla di positivo da dire sulla serie in arrivo, dovrebbero dare a Netflix un’idea di ciò che i fan vogliono.

Considerando le loro recenti perdite e i conseguenti vincoli di budget, pensi che Netflix possa fermare definitivamente la serie Resident Evil? Fateci sapere che ne pensate nei commenti! E se non hai voglia di trasmettere questo film in streaming al momento della sua uscita, ecco un elenco di altri film e serie di zombi sulla piattaforma che dovresti dare un’occhiata subito.

