I fan del franchise di Resident Evil distruggono il teaser della serie live-action di Netflix con 6 antipatie e commenti

ha detto, Mentre molte delle famose serie e film di Netflix piacciono Bridgerton, Cose più stranee Il potere del cane hanno ricevuto molti elogi dai fan, ce ne sono molti che semplicemente non si sono trovati bene con loro. Bebop cowboy è un esempio di un progetto molto atteso che ha dovuto essere cancellato subito dopo la sua uscita a causa di recensioni negative. Più cadono è stato uno dei progetti più attesi di Netflix nel 2021. Nonostante il cast d’insieme che non è mancato, il film di certo non è stato all’altezza del bar che i fan avevano in mente per questo. Per quanto riguarda l’ultima aggiunta su Netflix, un sequel della serie Resident Evil, la reazione a questo particolare progetto non è stata eccezionale fin dall’inizio.

Perché ai fan non piace così tanto Resident Evil di Netflix?

Non importa quanto ti piaccia un certo libro, gioco o franchise, dopo un po’ diventa insopportabile. Friedrich Nietzsche sapeva certamente cosa stava succedendo quando disse “o muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare un cattivo.” O vediamo un franchise volgere al termine in modo soddisfacentecome I Vendicatori, Harry Pottero Il Signore degli Anelli, oppure osserviamo i creatori mungere e capitalizzare su di esso più e più volte finché non inizia a infastidirci.

Il gioco originale Resident Evil di Capcom ha oltre 7 versioni. La serie di film che ha reso popolare il gioco tra il pubblico occidentale originariamente lo aveva 6 film. A questa, un film d’animazione è stato aggiunto in seguito. Aggiungi a questo elenco due serie televisivee merce infinita e inizi a vedere perché i fan stanno iniziando ad averne abbastanza della serie. L’ultimo progetto, Resident Evil su Netflix, ne è la prova. Invece di essere il benvenuto, il teaser della serie lo ha fatto 6 non mi piace e una sezione commenti piena di troll.

Rispetto ai soli 34.000 Mi piace, i non mi piace sul teaser dell’originale Netflix si attestano a un livello enorme 167k entro le prime 48 ore dalla sua uscita. Questi numeri, insieme a una sezione di commenti che sembra non avere nulla di positivo da dire sulla serie in arrivo, dovrebbero dare a Netflix un’idea di ciò che vogliono i fan.

Considerando le loro recenti perdite e i conseguenti vincoli di budget, pensi che Netflix potrebbe porre fine al Cattivo ospite serie per sempre? Fateci sapere che ne pensate nei commenti! E se non hai voglia di trasmettere questo film in streaming al momento della sua uscita, di seguito è riportato un elenco di altri film e serie di zombi sulla piattaforma che dovresti dare un’occhiata subito.

