I fan dei fumetti della Famiglia Addams fanno un caso convincente per il cast di mercoledì

Tim Burton ha regalato al pubblico alcuni dei film gotici più memorabili e amati di tutti i tempi, da Edward mani di forbice a Sweeney Todd.

In effetti, i suoi primi sforzi come Sleepy Hollow and Succo di scarafaggio rimangono iconici cult e i suoi numerosi ammiratori hanno da tempo sputato sull’idea che fosse la figura cinematografica perfetta per affrontare la famiglia Addams.

La maggior parte del pubblico conoscerà la famiglia titolare grazie al film del 1991 con protagonista Christina Ricci, tra gli altri, e da allora ci sono stati sequel e persino un film d’animazione che si è guadagnato un sequel proprio l’anno scorso.

La storia degli Addams risale a molto prima degli anni Novanta però…

La famiglia Addams ha iniziato la sua vita come un fumetto

Giusto. La famiglia immaginaria era sulla pagina molto prima di arrivare sullo schermo ei personaggi sono stati creati dal fumettista americano Charles Addams.

I lettori furono loro presentati per la prima volta attraverso una serie di cartoni animati a pannello singolo non correlati nel 1938 e avrebbero continuato a comparire sul New Yorker per un periodo di cinque decenni.

È chiaro che la famiglia satirica americana era matura per l’adattamento e una serie TV è nata nel 1964. Negli anni si sono cementate ancora di più nell’ampia sfera della cultura popolare.

“Questo è un casting perfetto”

Come saprete, Tim Burton sta dirigendo una serie comica horror americana intitolata Wednesday, basata sul famoso personaggio omonimo.

Si concentrerà sul suo periodo al liceo alla Nevermore Academy e il pubblico è stato recentemente trattato per il suo primo vero sguardo alla famiglia.

Alcuni fan che hanno familiarità con il fumetto della Famiglia Addams sono passati a difendere il casting, in particolare, elogiando il casting di Luis Guzmán nei panni di Gomez Addams, precedentemente interpretato da Raul Julia nei film degli anni Novanta. Guardando il casting in riferimento ai fumetti è molto più facile vedere quanto sia accurato:

Questo è il casting perfetto: Tim Burton non sta cercando di rifare il film della famiglia Addams degli anni '90. Si ispira direttamente al fumetto originale del New Yorker. #mercoledì pic.twitter.com/IQ4YYjPkAf — Hector Navarro (@imhectornavarro) 17 agosto 2022

Visualizza Tweet

Così tanti fan della famiglia Addams che vanno fuori di testa per Gomez anche se è comico accurato. pic.twitter.com/kfeAGWmbOP — Mack 🏳️‍🌈 (@mackthemuser) 16 agosto 2022

Visualizza Tweet

Inoltre ho visto alcune *opinioni* e voglio solo dire che vivo per Luis Guzman come Gomez se sei un vero fan della famiglia Addams, allora sai che assomiglia al fumetto originale Gomez! — Johnny Knoxville tiene un cane🍷🎃🧟‍♀️ (@ash_blackghoul) 16 agosto 2022

Visualizza Tweet

Vedendo tutte le chiacchiere della Famiglia Addams oggi che dimostrano che le persone non sono troppo consapevoli del fumetto originale, permettetemi di ricordarvi che c'erano due recenti film animati di ADDAMS FAMILY realizzati in quello stile ed erano piuttosto solidi (e non sono un marchio facile per i film animati per famiglie!) pic.twitter.com/lmbbv7Lb5a — Bill Bria (@billbria) 17 agosto 2022

Visualizza Tweet

Altri nomi per il cast di mercoledì

Vale la pena dare un’occhiata ad alcuni degli altri a cui Luis si unirà nella serie di otto episodi:

Jenna Ortega come Mercoledì Addams

Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia Addams

Riki Lindhome nel ruolo della dottoressa Valerie Kinbott

Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Donovan Galpin

Hunter Doohan nel ruolo di Tyler Galpin

Georgie Farmer come Ajax Petropolus

Moosa Mostafa nel ruolo di Eugene Otinger

Emma Myers nel ruolo di Enid Sinclair

Victor Dorobantu come Cosa

Isaac Ordonez nel ruolo di Pugsley Addams

George Burcea nel ruolo di Lurch

Tommie Earl Jenkins nel ruolo del sindaco Walker

Mercoledì arriverà su Netflix nel 2022.

