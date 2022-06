I fan degli anime mostrano speranza per il live-action di “One Piece” mentre Iñaki Godoy e gli showrunner presentano set enormi

Anche se la produzione su Netflix è in arrivo Un pezzo la serie è ancora in corso, co-showrunner Matt Owens e Steven Maedaoltre che attrice Iaki Godoyha partecipato quest’anno Settimana sfigata di Netflix. Lì il trio ha promosso il loro nuovo spettacolo e ha dato ai fan un’anteprima di ciò su cui stavano lavorando. Mentre il trio non aveva molte nuove riprese dalla serie da mostrare, una novità produzione dietro le quinte il film pubblicato da Netflix lo ha rivelato Un pezzo potrebbe aggiungere un livello di calore che mancava ai passati adattamenti anime live-action dello streamer.

I set di One Piece sembrano enormi nei nuovi filmati di Netflix

Prima di mostrare il video concept art, Iñaki Godoy e gli showrunner Steve Maeda e Matt Owens hanno presentato il film di due minuti. L’ultima immagine, il Bar Baratie da L’arco narrativo di East Blue di One Pieceviene strappato da parte per rivelare la gigantesca nave in costruzione nella vita reale, con ogni dettaglio bizzarro e colorato di Il manga di Eiichiro Oda conservato.

Un timelapse e le clip di accompagnamento mostrano il Barazia essendo messo insieme, dal suo massiccio testa di pesce prua al bar stesso dentro.

Il video rivela anche alcuni set aggiuntivi, tra cui a traballante città dei pirati. E brevi scorci di altri due Un pezzo navi, Miss Amore Anatra e il Andando allegro.

I creatori indicano che la costruzione di alcuni set ha richiesto molte settimane a causa della quantità di attenzione necessaria. Dintorni La nave Baratie Bar è anatre galleggianti, rendendolo un “massiccio” ambientazione.

La reazione della gente è folle

Le persone hanno discusso sulla qualità dell’adattamento live-action da quando Netflix lo ha confermato 2020. Tuttavia, dopo oggi, tutto il fandom della popolarissima serie Manga e Anime sembra sapere per certo che questo live-action di Un pezzo di Netflix sarà diverso.

I fan sono stati sicuramente tutti elogi per gli splendidi set:

Questi sono solo alcuni dei mille commenti positivi che ha il video di YouTube. È una grande reazione che nessuno stava effettivamente prevedendo, considerando quanto il live-action normalmente sia scadente tra i fan.

Tuttavia, dopo la reazione estremamente calorosa Un pezzoNetflix deve anche sentirsi bene al riguardo Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria adattamento live-action in quanto ha il budget più ampio di qualsiasi Netflix Original.

Ma solo il tempo dirà come appare e come si comporta la serie attuale tra i fan.

