I fan creano un poster squisito per “Barbie” di Ryan Gosling

Due dei film più attesi sono stati nelle notizie di questa settimana. Tutti e due Barbie in cui vedremo Ryan Gosling interpretare il ragazzo dei sogni Ken e Oppenheimer di Christopher Nolan hanno pubblicato i loro primi poster e hanno sbalordito i fan per lo stesso. Dai un’occhiata a cosa sta succedendo tra i fan pazzi qui.

Questa modifica dei fan del poster di Ryan Gosling Barbie in stile Oppenheimer è diventata virale su tutti i social media

I fan farebbero qualsiasi cosa per continuare ad accendere il fuoco dell’esuberanza attorno ai loro attesi film. In questi momenti arriva il poster di Barbie nello stile della bomba atomica fatta esplodere di Oppenheimer dopo che è esplosa durante le guerre mondiali. Le nuvole assomigliano alla nuvola di fumo Hiroshima e Nagasaki durante la seconda guerra mondiale. Il film Barbie parla della bambola Barbie e del suo interesse amoroso Ken, interpretato da Ryan Gosling e Margot Robbie nei panni della Barbie stessa.

In onore della pubblicazione del poster di Oppenheimer, ho creato qualcosa per tutti i miei compagni fan di Barbie!!! pic.twitter.com/50hm59DWH2 — Cassie Grace (@whovianrad) 21 luglio 2022

La fanfara attorno ai due film rende difficile aspettare la loro uscita

Questo è un film commedia romantico che sarebbe divertente da guardare in contrasto con le tensioni della guerra in Oppenheimer. L’Oppenheimer di Nolan parla di viaggio di vita di J.Oppenheimer, l’uomo dietro l’invenzione delle bombe atomiche usate nella seconda guerra mondiale. È protagonista Cillian Murphy nel ruolo del dottor J Robert, che lavora insieme al suo team durante il Progetto Manhattan e concepì la prima bomba atomica in assoluto per l’America. Un ultimo contrattacco alternativo sui giapponesi dopo il devastante contrattacco Pearl Harbor attacco che ha abbattuto in mare enormi pezzi della flotta navale statunitense.

I film di Christopher Nolan sono sempre stati film ad alto quoziente intellettivo che le menti semplici non capirebbero. Ci vuole un sacco di brainstorming per prestare grande attenzione a ogni singolo dettaglio solo per capire cosa sta realmente accadendo. Nel frattempo, quello di Ryan Gosling Barbie ha guadagnato un’enorme popolarità con una brillante linea di cast e una fenomenale squadra di cast di supporto. Inoltre, è diretto da una personalità vincitrice di un Oscar, Greta Gerwig, nota per i suoi lavori in Piccole donne e tanti altri.

Considerando il clamore attorno ai due, sembra che sarà un affare nip and tuck. Entrambi i registi hanno annunciato la data di uscita dei film e i fan sarebbero sconcertati nel sapere che è lo stesso per entrambi. 21 luglio sarà una decisione difficile da prendere poiché i fan sembrano piuttosto colpiti dai due.

