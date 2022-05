I fan chiedono a Netflix di smettere di mostrare anteprime sull’app con spoiler, ma c’è già una soluzione

Se c’è una cosa che tutta l’umanità odia più di un lunedì, è ricevere spoiler per i loro programmi e film preferiti. Voglio dire, odiamo tutti ogni singola persona che esce e rovina uno spettacolo o un film per qualcuno. Questa è probabilmente la cosa più orribile che puoi fare con chiunque. Ma è comprensibile se una persona ti fa questo perché alcuni di loro possono essere un dolore, ma cosa succede se il mezzo stesso su cui stai guardando lo spettacolo te lo rovina? Netflix è davvero un colpevole proprio per questo!

I fan di più programmi e film sono rimasti sconvolti dal fatto che Netflix ha rovinato la loro esperienza di visione rovinando la trama. Sì, dicono che le anteprime e i trailer che vengono riprodotti automaticamente sull’app/sul sito stanno effettivamente regalando enormi spoiler e, onestamente, a volte lo danno via. Tuttavia, non c’è modo per evitarlo?

Perché i fan dicono che Netflix rovina loro film e programmi?

Bene, questo sembra essere un problema per molte persone in tutto il mondo, ma è stato /DromedaryGold su Reddit, a segnalarlo in modo specifico. Hanno scritto di come la funzione di riproduzione automatica di Netflix per i trailer e gli snippet abbia rovinato l’ultima stagione di Cose più strane per loro, ancor prima che si sedessero con la famiglia a vederlo. E non è nemmeno come quegli “spoiler senza contesto”, i frammenti che vediamo in realtà a volte rovinano l’intero episodio o un film per noi. Quindi, quando una persona ne ha parlato, molti altri si sono uniti alla conversazione e hanno condiviso le loro storie di spoiler. “Un po’ ha rovinato Ozark per me…” ha scritto eks24715.

Un altro motivo per cui le persone odiano i trailer a riproduzione automatica è che utilizzano i dati senza nemmeno la nostra autorizzazione. Anche se questo sembra essere un problema minore per molti, le persone che hanno un limite di dati capiscono davvero perché questo conta molto. “Aspetta, dici sul serio?? Devo andare a cercarlo adesso. Ho un limite di dati (yay Comcast) e quella merda che si carica e suona automaticamente mi fa incazzare!” ha scritto un Redditor.

C’è un modo per risolvere questo problema?

Bene, potrebbe essere una sorpresa per molti, ma esiste già una soluzione per questo stesso problema. Tutto quello che devi fare è accedere al tuo account Netflix su un computer e poi sarai in grado di disattivare trailer e clip nel tuo account. Quindi, salvati da tutti quegli spoiler e dall’utilizzo non necessario dei dati e disattiva ora video e clip sui tuoi account Netflix!

