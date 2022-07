I fan chiedono a Miley Cyrus di tornare nel settore mentre Netflix trasmette in streaming la sua vecchia Romcom decennale

È un’artista che può cantare pop, country pop, hip hop, sperimentale e rock grazie alla sua caratteristica qualità vocale. Lei ha agito anche in diversi film. Questo dai molti talenti artista non è altro che Miley Cyrus. Netflix lo sta trasmettendo in streaming decennale film su di lei, e i suoi fan la rivogliono nel settore. Conoscete questo suo film?

I fan nostalgici vogliono che Miley Cyrus torni nei film

Nel mondo moderno e tecnologicamente avanzato, Netflix ci porta in a nostalgico viaggio. Questo film quello Miley Cyrus recitato in, LOL (2012), è ora in streaming Netflix. Il film è un adattamento di un film francese Ridere ad alta voce). Miley interpreta il personaggio principale chiamato Lola, un’adolescente problematica che impara ad affrontare le difficoltà della vita, le relazioni, le incomprensioni, le amicizie e la madre single. Ha scioccato sua madre fino al midollo quando ha appreso dello stile di vita di ola.

Di recente, Netflix ufficialmente annunciato sul loro Twitter che LOL è ora in streaming sulla piattaforma e i fan stanno impazzendo.

Miley Cyrus dovrebbe davvero recitare in più film – fino ad allora, puoi guardarla in LOL pic.twitter.com/7V3SI8RLSN — Netflix (@netflix) 7 luglio 2022

Dopo aver visto questo post, i fan di Miley la rivogliono nel settore. Tuttavia, quando il film è uscito, ha ricevuto misto risposte da parte degli spettatori. I critici hanno anche affermato che il film non ha una trama. Al contrario, altri hanno detto che è lucido ma un adattamento vuoto di quello originale. Ma i fan di Miley lo sono fedele a lei e le è piaciuto il film.

Ecco come hanno reagito i fan all’annuncio

Il film ha ottenuto un punteggio di 4,3/10 da IMDb, 14% da Rotten Tomatoes e 2,5/5 da Letterboxd. Eppure, i fan di Miley hanno espresso i loro sentimenti e le hanno chiesto di tornare nel settore.

Un fan ha detto che questo è quello che ha detto.

È QUELLO CHE HO DETTO! Fai qualcosa al riguardo! https://t.co/uYR9iGsYYp — plasticreputationᱬ⧗Natasha’s Resurrectionist⧗ (@spaceaur0ras) 7 luglio 2022

I fan hanno anche condiviso il loro preferito momenti dal film. Uno di questi è Kyle e di Lola romanza. Loro lo amano.

lola e kyle erano tutto pic.twitter.com/eXiU1UCTv7 — ♔☾ (@milesholy) 7 luglio 2022

Un altro ha condiviso a straziante scena del film e ha espresso amore per Miley e la commedia romantica.

questa scena mi spezza pic.twitter.com/jd68cNG3CV — rodrigo (@rodrighignone) 8 luglio 2022

Alcuni Cose più strane i fan sono andati a lungo e hanno espresso i loro desideri includere Miley nello spettacolo. La loro creatività e potere di immaginazione si rivela così:

miley in #StrangerThings S5 nei panni della moglie di Vecna, Yass — austin (@austninfinity) 7 luglio 2022

Come tutti lo sappiamo musica gioca un ruolo importante nel successo di Netflix Original Cose più strane, questo spettatore ha detto che la sua musica specifica può distruggere Vecna.

Il suo canto WTF Do I Know avrebbe sconfitto Vecna ​​wbk — plasticreputationᱬ⧗Natasha’s Resurrectionist⧗ (@spaceaur0ras) 7 luglio 2022

I fan di Miley Cyrus sono così entusiasti di vederla sullo schermo e scivolare in questi sentimenti di nostalgia. Cosa ne pensi? Hai visto il film? Condividi le tue recensioni e pensieri con noi nella casella dei commenti qui sotto.

