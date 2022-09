I fan celebrano il “Giorno delle api e dei cuccioli” mentre la stagione 2 della serie animata di culto arriva su Netflix

Sulla base degli scritti di Natasha Allegri, Ape e cucciolo di gatto è una serie animata molto acclamata su Netflix iniziata nel 2014. Lo spettacolo è durato due anni diventando uno dei preferiti dai fan poiché le persone lo hanno elogiato per la trama avventurosa. Segue la vita di un’eccentrica disoccupata che trova una nuova vita dopo l’arrivo di un simpatico cucciolo di gatto. Tuttavia, la serie web si è conclusa improvvisamente nel 2016 lasciando gli spettatori con il cuore spezzato.

Sorprendentemente, Netflix ha regalato un rinnovo dello spettacolo dopo otto anni a tutti i fan ed è arrivato sulla piattaforma. Dopo aver visto la serie, i fan hanno continuato a condividere la loro eccitazione sui social media e hanno celebrato il 6 settembre come Giornata delle api e dei gattini. Vediamo cosa ha da offrire agli spettatori questa insolita serie di cartoni animati.

Bee and Puppycat è una serie bizzarra che fonde la magia con la vita mondana su Netflix

Nella stagione d’esordio di Ape e cucciolo di gatto, i fan hanno visto che il gatto porta Bee in una dimensione alternativa. Ora la serie è tornata con personaggi meravigliosi e una trama avventurosa che lascerà i fan a bocca aperta.

La seconda stagione è basata sullo stesso tema di Bee e il suo animale domestico che cercano di trovare un ambiente sostenibile. Mentre Bee continua a lavorare per pagare l’affitto e fare soldi. Tuttavia, questa stagione si tuffa anche più a fondo nella vita passata di Puppycat, una creatura soprannaturale. Come vediamo nell’episodio 1, Puppycat sperpera $ 500 su un gioco per cellulare e Bee affronta un momento difficile per pagare l’affitto in tempo.

Inoltre, la notizia emozionante per le persone che non hanno ancora visto lo spettacolo è che l’episodio è più lungo questa volta. Pertanto, avranno la possibilità di avere un resoconto dettagliato della storia di questi personaggi. E alla fine Bee scopriranno se stessi per quello che vogliono fare o diventare nella vita.

I fan celebrano il tanto atteso ritorno dello spettacolo animato

I fan sono entusiasti di vedere Ape e cucciolo di gatto finalmente tornando su Netflix. Mentre Twitter è inondato di post e commenti. Alcuni fan hanno detto che la loro attesa è finalmente finita dopo una lunga pausa di otto anni, mentre altri sono rimasti svegli a tarda notte per guardare tutti gli episodi.

Hai già visto lo spettacolo? In caso contrario, dai un’occhiata allo streaming attualmente in streaming su Netflix.

