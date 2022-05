I fan avevano la sua storia completamente sbagliata

Chi ha ucciso Sara? è stata una serie da non perdere da quando è esplosa su Netflix nel marzo 2021, con una seconda stagione che segue solo due mesi dopo.

La tanto attesa terza stagione della serie in lingua spagnola è ora arrivata su Netflix e promette finalmente di rispondere alla moltitudine di domande che i fan sono stati lasciati.

Naturalmente ci sono molti colpi di scena, svolte e rivelazioni drammatiche in Chi ha ucciso Sara? stagione 3 e quindi il finale dell’episodio 7 deve essere spiegato.

***ATTENZIONE: Spoiler sulla terza stagione di Who Killed Sara?***

Who Killed Sara: data di uscita e trama della terza stagione

Stagione 3 di Chi ha ucciso Sara? è arrivato su Netflix il 18 maggio 2022, quasi esattamente un anno dopo l’uscita della seconda stagione il 19 maggio 2021.

La fine della seconda stagione ha lasciato i fan con molte domande dopo che Marifer – che è ricoverato in ospedale nella terza stagione con gravi ustioni – ha ammesso di aver ucciso Sara solo per Nicandro e un misterioso dottor Alanis per emergere come sospetti nella sua morte. Tuttavia, Alanis viene ucciso prima che qualsiasi informazione possa essere estratta da lui.

Nella terza stagione, le cose prendono immediatamente una svolta decisiva poiché la tomba di Sara Guzman viene trovata vuota e siamo portati a credere che potrebbe essere ancora viva.

La ricerca di risposte di Alex lo mette sulle tracce del progetto Medusa altamente segreto, che è guidato dal nuovo arrivato Dr Reinaldo, interpretato dal leggendario attore francese Jean Reno.

Netflix

Viene alla luce che Sara in realtà non è morta a causa della caduta con il paracadute ed è stata invece trasferita nella struttura sicura di Medusa, dove è stata trattenuta per mesi di cure e sperimentazione.

Come è stato rivelato per tutta la stagione, il dottor Reinaldo ha giocato l’intera situazione dall’inizio e spera di creare un farmaco meraviglioso che “curerà” la schizofrenia e l’omosessualità.

Dopo essere stato erroneamente mandato in prigione alla fine della seconda stagione, Chema Lazcano finisce come uno dei pazienti di Medusa nella terza stagione e vediamo i metodi crudeli di Reinaldo all’opera mentre Chema viene torturato a causa della sua sessualità.

La struttura ha anche un’altra detenuta, una giovane donna di nome Lucia, che sembra identica a Sara, ed è stato rivelato che in realtà è la figlia di Sara poiché Sara era incinta di un mese durante l’incidente con il paracadute.

Netflix

Chi ha ucciso Sara è stato spiegato il finale della terza stagione

Gli eventi del finale della terza stagione vengono organizzati quando, con l’aiuto di Cesar, Alex rapisce un medico anziano della struttura di Medusa di nome Tonya e la interroga per trovare la sua posizione e cosa è successo a Sara.

Dopo che Tonya ha rivelato il destino di Sara, un Alex pesantemente armato si fa strada nella struttura di Medusa, combattendo attraverso le guardie fino a quando non raggiunge finalmente Reinaldo.

Reinaldo litiga e cerca di contrattare con Alex ma, nonostante offra un nastro con le prove di ciò che è successo a Sara, la fame di vendetta di Alex è troppo grande e uccide Reinaldo usando lo stesso dispositivo che ha usato per torturare i suoi pazienti.

Durante la lotta, molti dei pazienti di Medusa riescono a scappare, tra cui la figlia di Sara, Lucia e Chema Lazcano, che è un uomo cambiato dopo il suo calvario.

Netflix

L’episodio si conclude con una nota inaspettata quando Cesar Lazcano viene processato per la morte di Reinaldo al posto di Alex.

Questo perché Cesar si è preso la colpa dell’omicidio – e quello di Abele della stagione 2 che ha visto Chema imprigionato – ed è condannato a 40 anni di carcere.

Tuttavia, alla fine dell’episodio 7 viene rivelato che a Cesar è stato segretamente diagnosticato un cancro al pancreas e ha sofferto della malattia dietro le quinte per tutta la stagione.

Quindi, alla fine, Cesar si prende la colpa invece di Alex sapendo che non sarà vivo ancora per molto, mentre Alex ha già scontato 18 anni di carcere poiché inizialmente è stato accusato della morte di Sara tanti anni fa.

Netflix

Chi ha davvero ucciso Sara?

Viene rivelato nell’episodio 7 di Chi ha ucciso Sara? stagione 3 in cui Sara Guzman si è effettivamente uccisa e non era Marifer come siamo stati portati a credere nella stagione 2.

Attraverso i flashback e la confessione di Tonya ad Alex, apprendiamo che Sara è stata in grado di mettere le mani su un coltello mentre era nella struttura di Medusa e si è pugnalata all’addome davanti a Reinaldo.

Sara non voleva più essere un topo da laboratorio per Reinaldo e il progetto Medusa, quindi ha deciso di togliersi la vita.

Negli ultimi momenti della stagione 3, anche Marifer muore dopo essere stata ricoverata in ospedale nella stagione 2, e vediamo la coppia riunirsi nell’aldilà dopo che la loro amicizia è stata interrotta anni prima.

Netflix

Stagione 3 di Chi ha ucciso Sara? è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 18 maggio 2022.

Se sei interessato da qualsiasi problema sollevato nell’articolo o desideri qualcuno con cui parlare, chiama i Samaritani gratuitamente al 116 123. Puoi anche inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected] o visita samaritans.org per trovare la filiale più vicina nel Regno Unito. Negli Stati Uniti, visitare Samaritans USA per ulteriori informazioni.

