I Duffer Brothers si scusano per aver dimenticato il compleanno di Will nella stagione 4 di Stranger Things

Bene, sembra che le teorie dei fan siano corrette. Ross e Matt Duffer hanno dimenticato il compleanno di Will Byers Cose più strane stagione 4 volume 1. Scusa Will. Durante una recente intervista, i Duffer Brothers hanno confessato il loro errore.

Se stavi prestando attenzione durante la stagione 4, episodio 2, la scena in cui Mike, Will e Eleven vanno a Rink-O-Mania, potresti aver notato una sequenza in cui una telecamera rotante cattura il trio che pattina. Nell’angolo del nastro, c’è scritto che la data è il 22 marzo, che il Cose più strane l’universo ha già stabilito come data di nascita di Will.

Ma nessuno sembra accorgersi che era il giorno speciale di Will, nemmeno sua madre o suo fratello! Spiegherebbe perché Will si stava comportando in modo così imbronciato in quell’episodio. Solo che l’errore è stato dello scrittore, non dei personaggi. Gli è appena passato di mente!

A merito di Ross e Matt, hanno ammesso l’errore mentre parlavano con Variety. La prossima cosa che dovranno fare è decidere se affrontare la cosa andando avanti, o semplicemente rifare il compleanno di Will e cambiarlo in modo che non sia così deprimente.

I Duffer Brothers hanno scherzato sul fatto che persone come Stephen King e George RR Martin hanno persone che lavorano per loro che controllano questo tipo di continuità per assicurarsi che errori del genere non accadano, mentre Matt e Ross fanno affidamento sui loro ricordi.

Hanno detto che avrebbero “George Lucas” la situazione e spostato il compleanno di Will al 22 maggio, dal momento che non sarebbe stato troppo difficile riadattarsi quando Joyce dice “Marzo” a “Maggio”.

Ecco lo scambio per intero:

MD: Sai come George RR Martin ha qualcuno – voglio dire, la sua storia è più vasta – e Stephen King ha qualcuno che tiene traccia di queste cose? Ne abbiamo bisogno. Non abbiamo quello. Quindi io e Ross, e la mia memoria non è eccezionale, ma amiamo Will, e non voglio che la gente pensi che non amiamo Will perché ce ne siamo dimenticati, lo amiamo! Ma ora abbiamo menzionato il compleanno di Dustin in questa stagione, quindi stiamo molto attenti che le persone non lo dimentichino, nel caso in cui le linee temporali…

RD: Ecco cosa penso. Penso che quello che faremo è andare e George Lucas.

MD: Stiamo pensando che il suo nuovo compleanno, Jenny, sarà il 22 maggio, perché “maggio” può entrare nella bocca di Winona [in the Season 2 scene where Joyce says the date of Will’s birthday]. Quindi saremmo noi George Lucas a risolvere la situazione.

RD: Ovviamente ciò significherebbe che sua madre ha dimenticato il suo compleanno! È troppo cattivo. È stato ovviamente un errore e ci dispiace. Ci scusiamo con i fan.

MD: E soprattutto a Will! È ingiusto.