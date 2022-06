I Duffer Brothers anticipano cosa aspettarsi dalla quinta stagione di Stranger Things

Una nuova intervista a Cose più strane i co-creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno appena abbandonato! Variety ha pubblicato un incontro con gli showrunner seguiti da Kate Arthur e lei fa molte domande eccellenti e coinvolgenti. Se sei curioso di sapere cosa potremmo aspettarci Cose più strane stagione 5, che sarà l’ultima stagione, abbiamo delle ottime informazioni per te qui sotto!

L’intera intervista dura poco più di 30 minuti, quindi ci sono molte informazioni da coprire. Se sei un Cose più strane irriducibile quindi consiglio vivamente di guardare tutto, ma se non hai tempo, possiamo almeno darti un’idea generale di ciò che i Duffer hanno detto riguardo alla quinta e ultima stagione dello show.

La quinta stagione di Stranger Things sarà divisa in due volumi?

La durata e il conteggio degli episodi della quinta stagione saranno dettati dalla storia. La stagione 4 è stata divisa in due volumi a causa della pandemia e del conseguente ritardo. Matt e Ross sentivano che lo spettacolo doveva uscire entro maggio, poiché non più tardi di quello lo avrebbe spinto.

Gli episodi 8 e 9 non sono stati effettivamente completati quando il primo volume è caduto a causa di quanto siano grandi e pesanti FX. Ma Matt ha anche rivelato che gli piace come è caduta la prima parte della stagione e ora hanno, essenzialmente, un film gigante in uscita a luglio poiché gli ultimi due episodi durano quasi quattro ore.

In breve, aspetteranno e vedranno come si sentiranno le persone riguardo alla divisione quando tutto sarà detto e fatto prima di decidere come pubblicare la quinta stagione. Senza che la pandemia causi enormi ritardi (anche se chissà cosa riserva il futuro) se riescono a completare e completare l’intero spettacolo, potrebbero semplicemente pubblicarli in una volta come è consuetudine.

Gli episodi della quinta stagione di Stranger Things saranno super-dimensionati?

Ancora una volta, la risposta a questo ruota attorno alla trama e ciò che richiede in termini di scrittura e il modo in cui strutturano il ritmo di ogni episodio. I Duffer hanno parlato di come non ritenessero che nessuno degli episodi della stagione 4 avrebbe potuto essere tagliato a causa del modo in cui sono state costruite le quattro trame.

Quanti episodi ci saranno nella quinta stagione di Stranger Things?

Simile alla risposta sopra, è troppo presto per dirlo. Presumo che sarà all’incirca della stessa durata di 8 o 9 episodi, ma se gli episodi non richiedono una struttura così rigida con diverse trame intersecanti, potrebbero potenzialmente suddividere episodi più lunghi in più episodi, quindi 13 episodi di una lunghezza più corta anziché 8 o 9 massicci.

Le origini di Upside Down verranno esplorate nell’ultima stagione

Finalmente impareremo di più su cos’è esattamente l’Upside Down, come è nato e altro ancora nell’ultima stagione. In realtà, Ross anticipa che la seconda metà della stagione 4 approfondirà la gerarchia dei cattivi di Upside Down come Mind Flayer e Vecna. Chi è più potente? Il Mind Flayer è ancora in circolazione?

“L’unica cosa che non approfondiamo nel volume 2 è la tradizione sottosopra. Lo suggeriamo. Sono sicuro che qualcuno su Reddit sarà forse in grado di mettere insieme i pezzi, ma molte di quelle risposte per Upside Down o questo è davvero ciò che sta alla base della stagione 5. “

Quindi sembra che le domande persistenti sulla natura del Sottosopra saranno affrontate la prossima stagione.

Otterremo risposte sul perché il Sottosopra è congelato il giorno in cui Will è scomparso

Una delle grandi rivelazioni della quarta stagione è stata che Upside Down è rimasto congelato il giorno in cui Will Byers è scomparso nella prima stagione.

Ross Duffer parla di come hanno discusso di metterlo in questa stagione perché non ci sarà una soluzione al ragionamento nel volume 2 della stagione 4. Tuttavia, ha affermato che sarà affrontato nella quinta stagione e probabilmente gioca un ruolo nella creazione del Sottosopra e la tradizione dietro.

Cose più strane la stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix. La parte 2 uscirà venerdì 1 luglio 2022.