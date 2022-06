I Duffer accennano al destino di Steve nella stagione 4 di Stranger Things, parte 2

Quindi, abbiamo una buona notizia, una situazione di cattiva notizia qui. Tutti sono preoccupati per Steve Harrington e per il suo potenziale destino Cose più strane stagione 4 parte 2. Ovunque tu vada su Internet troverai persone stressate dal fatto che la loro amata babysitter potrebbe morire prima dell’ultima stagione.

In una nuova intervista a Variety, Ross e Matt Duffer hanno effettivamente parlato di Steve e della possibilità della sua morte. Sorprendentemente, invece di fare il timido, sono stati piuttosto diretti in termini di teoria in giro secondo cui Steve avrà la rabbia interdimensionale o qualcosa del genere dal morso del demobat.

Detto questo, non hanno nemmeno negato che Steve potesse mordere la polvere negli episodi finali. Ma abbiamo la citazione completa di ciò che hanno detto, quindi non devi guardare l’intera intervista di oltre 30 minuti se non vuoi (anche se lo consiglio poiché rivelano molte informazioni interessanti).

Steve Harrington morirà in Stranger Things stagione 4 parte 2?

Ok, quindi nell’intervista, l’intervistatrice Kate Aurthur dice: “Sono preoccupata per Steve”. E i Duffer ridono, aggiungendo che si rendono pienamente conto che “tutti” sono preoccupati per Steve! Questo fatto da solo è un buon segno. Il fatto che siano bonari su quanto le persone amino Steve e capiscano quanto i fan come lui è un ottimo segno per i fan.

Poi Arthur chiede: “Quanto pensiamo sia letale essere morsi da un demobat?”

Matt Duffer ha risposto così:

“Non mi preoccuperei per la cosa del pipistrello. Questa è più la mia cosa, ho questa cosa, sono preoccupato per i pipistrelli. Quindi, comunque, ero solo io a fissarmi sui pipistrelli nel momento in cui l’ho scritto. “

Arthur prosegue con: “Quindi, morirà in un altro modo?”

Al che Matt dice, “Se sta per morire, non sarà per il morso del pipistrello.”

Non è la cosa più rassicurante che Matt avrebbe potuto dire, ma ovviamente come showrunner, non vogliono nemmeno rovinare il loro show. Mi conforto nella loro reazione originale, dicendo “tutti sono preoccupati per Steve!” con una risata più che sfatare il morso del pipistrello.

Per me, non sembra che Steve morirà, ma almeno se lui fa muori, ho fede che i Duffer gli daranno un finale eroico.

Cose più strane la stagione 4, parte 2, inizierà lo streaming il 1 luglio. Il volume 1 è ora disponibile.