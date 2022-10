I docuserie di The Lincoln Project sono in streaming su Netflix?

Non è mai stato un momento migliore per essere un fan dei documentari, poiché sembra che ci siano un sacco di cose in uscita su una vasta gamma di argomenti. Uno che si distingue come un must-watch è Il progetto Lincolne molti abbonati probabilmente si stanno chiedendo se possono vedere l’intrigante programma su Netflix.

Le persone potrebbero aver notato alcuni annunci e video usciti durante la presidenza Donald Trump dal super PAC in più rapida crescita nel paese. Il Lincoln Project è un’organizzazione politicamente motivata fondata da diverse persone contro la rielezione del 45° comandante in capo, incluso l’ex marito dell’ex Kellyanne Conway, George Conway.

Il loro contenuto ha fatto alcune accuse piuttosto scioccanti su Trump e l’unica cosa più intrigante del loro messaggio è stato tutto il dramma dietro le quinte che hanno vissuto. Dagli scandali sessuali a un’ondata di contraccolpo della stampa, non c’è mai stato un momento di noia per quanto riguarda The Lincoln Project.

Ora l’intera vicenda è stata suddivisa in una docuserie in cinque parti che offre agli spettatori uno sguardo che apre gli occhi su ciò che è successo. Ma l’entusiasmante serie è disponibile per coloro che si abbonano alla potenza dello streaming?

Il progetto Lincoln è disponibile su Netflix?

Lo streamer ha così tante eccellenti docuserie nel suo elenco che non si può negare che la serie di documentari politici in cinque parti sarebbe un’ottima aggiunta. Ma dovrebbe essere noto che Il progetto Lincoln non è disponibile su Netflix.

Anche se è sempre un peccato sapere che alcune cose non sono disponibili, è bello sapere che ci sono altre opzioni. Come accennato, Netflix ha molti docuserie, tra cui Jeffrey Epstein: Ricco sporco, Cattivo sport, Soldi sporchie Sophie: Un omicidio nel West Cork.

Dove puoi trasmettere in streaming The Lincoln Project

Il progetto Lincoln è disponibile su Showtime.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: